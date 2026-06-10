Crunchyroll wreszcie otwiera się na Polskę. Tysiące odcinków w naszym języku

Dowody? Nie tylko obsługa serwisu w języku polskim, ale również spory katalog treści dostępnych w naszym języku.

Crunchyroll z bogatszą ofertą dla polskich fanów anime

Od teraz Crunchyroll może pochwalić się w polskim interfejsem, co z pewnością mocno ułatwi poruszanie się po platformie. Ale to nie wszystko! Znacząco poszerzono również katalog produkcji dostępnych w języku polskim – zarówno z napisami, jak i lektorem. Obecnie to ponad 100 produkcji, które posiadają rodzimą wersję tekstową, oraz 10 serii z polskim głosem. W sumie tego lata fani japoński animacji będą mieli dostęp do ponad 4 tysięcy zlokalizowanych odcinków. – Dzięki w pełni zlokalizowanej platformie Crunchyroll wzmacnia swoje zaangażowanie na rzecz polskich fanów anime, zwiększając dla nich dostępność językową z jednoczesnym większym wyborem treści – możemy wyczytać w informacji prasowej.