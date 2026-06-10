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Crunchyroll wreszcie otwiera się na Polskę. Tysiące odcinków w naszym języku

Maciej Petryszyn
2026/06/10 18:30
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Crunchyroll staje otworem do polskiego użytkownika. Popularna platforma poświęcona anime z przytupem mocniej angażuje się w nasz rynek.

Dowody? Nie tylko obsługa serwisu w języku polskim, ale również spory katalog treści dostępnych w naszym języku.

Crunchyroll
Crunchyroll

Crunchyroll z bogatszą ofertą dla polskich fanów anime

Od teraz Crunchyroll może pochwalić się w polskim interfejsem, co z pewnością mocno ułatwi poruszanie się po platformie. Ale to nie wszystko! Znacząco poszerzono również katalog produkcji dostępnych w języku polskim – zarówno z napisami, jak i lektorem. Obecnie to ponad 100 produkcji, które posiadają rodzimą wersję tekstową, oraz 10 serii z polskim głosem. W sumie tego lata fani japoński animacji będą mieli dostęp do ponad 4 tysięcy zlokalizowanych odcinków. – Dzięki w pełni zlokalizowanej platformie Crunchyroll wzmacnia swoje zaangażowanie na rzecz polskich fanów anime, zwiększając dla nich dostępność językową z jednoczesnym większym wyborem treści – możemy wyczytać w informacji prasowej.

Z kolei Rahul Purini, prezes Crunchyroll, przyznał w rzeczonej prasówce:

W Polsce prężnie rozwija się społeczność fanów anime i z radością pragniemy ułatwić im czerpanie przyjemności ze śledzenia historii i przygód postaci, które uwielbiają. Zależy nam na tym, aby stale oferować fanom w całej Polsce jeszcze więcej możliwości odkrywania, oglądania i angażowania się w swoje ulubione anime.

GramTV przedstawia:

I tak w języku polskim dostępne są m.in.:

  • Black Clover
  • BLUE LOCK
  • Chainsaw Man
  • DAN DA DAN
  • Death Note
  • Dr. STONE
  • Dragon Ball DAIMA
  • Frieren: Beyond Journey's End
  • Gachiakuta
  • JUJUTSU KAISEN
  • Kaiju No. 8
  • My Hero Academia
  • ONE PIECE
  • One-Punch Man
  • Solo Leveling
  • SPY x FAMILY
  • The Apothecary Diaries

Dodatkowo do końca tego roku platforma chce jeszcze powiększyć swoją ofertę, dobijając do ponad 40 zlokalizowanych tytułów. Jednocześnie Crunchyroll z tej okazji wystosowało specjalną ofertę dla polskich odbiorców – nowi użytkownicy do 22 czerwca będą mogli liczyć na cenę obniżoną przez pierwsze 2 miesiące o 50%. Przypomnijmy, że dostępne są pakiety Fan za 11,99 zł miesięcznie oraz MegaFan za 14,99 zł miesięcznie.

Tagi:

Popkultura
polska wersja językowa
oferta
Japonia
streaming
anime
polska wersja
Crunchyroll
lektor
platforma streamingowa
napisy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
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Fun_g_1_2_3
Gramowicz
Dzisiaj 20:02

W polsce prężnie rozwija się społeczność fanów anime, a jeszcze prężniej rozwijają się grupy tłumaczące napisy na język polski i udostępniajace pełne odcinki dzień po premierze.

Ciekawe jaki udział rynku osiągną gdzie od 15 lat wszystko oglądało się praktycznie za darmo.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 19:32

Zamiast języka polskiego wolałbym, aby były dostępne anime, które są na rynku amerykańskim, a w naszym regionie nie ma. Zmusza mnie to do piracenia, czego nie lubię.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112