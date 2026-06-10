Crunchyroll wreszcie otwiera się na Polskę. Tysiące odcinków w naszym języku

Crunchyroll staje otworem do polskiego użytkownika. Popularna platforma poświęcona anime z przytupem mocniej angażuje się w nasz rynek.
Dowody? Nie tylko obsługa serwisu w języku polskim, ale również spory katalog treści dostępnych w naszym języku.
Crunchyroll z bogatszą ofertą dla polskich fanów anime
Od teraz Crunchyroll może pochwalić się w polskim interfejsem, co z pewnością mocno ułatwi poruszanie się po platformie. Ale to nie wszystko! Znacząco poszerzono również katalog produkcji dostępnych w języku polskim – zarówno z napisami, jak i lektorem. Obecnie to ponad 100 produkcji, które posiadają rodzimą wersję tekstową, oraz 10 serii z polskim głosem. W sumie tego lata fani japoński animacji będą mieli dostęp do ponad 4 tysięcy zlokalizowanych odcinków. – Dzięki w pełni zlokalizowanej platformie Crunchyroll wzmacnia swoje zaangażowanie na rzecz polskich fanów anime, zwiększając dla nich dostępność językową z jednoczesnym większym wyborem treści – możemy wyczytać w informacji prasowej.
Z kolei Rahul Purini, prezes Crunchyroll, przyznał w rzeczonej prasówce:
W Polsce prężnie rozwija się społeczność fanów anime i z radością pragniemy ułatwić im czerpanie przyjemności ze śledzenia historii i przygód postaci, które uwielbiają. Zależy nam na tym, aby stale oferować fanom w całej Polsce jeszcze więcej możliwości odkrywania, oglądania i angażowania się w swoje ulubione anime.
GramTV przedstawia:
I tak w języku polskim dostępne są m.in.:
Black Clover
BLUE LOCK
Chainsaw Man
DAN DA DAN
Death Note
Dr. STONE
Dragon Ball DAIMA
Frieren: Beyond Journey's End
Gachiakuta
JUJUTSU KAISEN
Kaiju No. 8
My Hero Academia
ONE PIECE
One-Punch Man
Solo Leveling
SPY x FAMILY
The Apothecary Diaries
Dodatkowo do końca tego roku platforma chce jeszcze powiększyć swoją ofertę, dobijając do ponad 40 zlokalizowanych tytułów. Jednocześnie Crunchyroll z tej okazji wystosowało specjalną ofertę dla polskich odbiorców – nowi użytkownicy do 22 czerwca będą mogli liczyć na cenę obniżoną przez pierwsze 2 miesiące o 50%. Przypomnijmy, że dostępne są pakiety Fan za 11,99 zł miesięcznie oraz MegaFan za 14,99 zł miesięcznie.