Kinowy hit z szybką premierą na VOD. Miesiąc przed debiutem w Polsce

Czasami tak się niestety zdarza, że na niektóre filmy musimy poczekać nieco dłużej niż zazwyczaj. Najczęściej ma to miejsce w okresie oscarowym, czyli w pierwszych miesiącach nowego roku, kiedy to otrzymujemy prawdziwy zalew filmów, które powalczą o najważniejsze nagrody. Ten sam los spotkał Nosferatu, czyli remake kultowego filmu o wampirach, który w amerykańskich kinach zadebiutował jeszcze pod koniec grudnia ubiegłego roku. Chociaż najnowszy projekt Roberta Eggersa okazał się kinowym hitem, to Universal Pictures podjął decyzję o wydaniu filmu na VOD już po 21 dniach od premiery. Nosferatu już wkrótce dostępny będzie do wypożyczenia i kupienia w serwisach streamingowych i to na miesiąc przed polską premierą.

Nosferatu szybciej trafi na VOD w Ameryce niż do polskich kin

Nosferatu trafi w Ameryce na VOD już 21 stycznia, czyli w najbliższy wtorek. Z kolei polska premiera horroru została wyznaczona na 21 lutego. Polski dystrybutor UIP zorganizował pokazy przedpremierowe filmu, które rozpoczną się od 24 stycznia.