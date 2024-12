Nosferatu to najlepszy horror 2024 roku? Są pierwsze recenzje

Odbyły się już pierwsze pokazy Nosferatu, czyli nowego filmu Roberta Eggersa, twórcy takich horrorów, jak Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii i Lighthouse. Teraz ten uznany twórca kina grozy powraca z Nosferatu, remake’iem kultowego horroru o Draculi z 1922 roku i według pierwszych recenzji jest na co czekać. Po seansach do sieci trafiły opinie krytyków, które są bardzo optymistyczne. Eggers powrócił więc do formy, oferując doskonale znaną historię o wampirach w zupełnie nowym wydaniu.

Nosferatu – Robert Eggers stworzył najlepszy horror roku?

W serwisie Rotten Tomatoes Noferatu może pochwalić się 93% pozytywnych recenzji z 57 opinii. Średnia ocena wynosi 8,2/10. Jeszcze lepszą średnią notę film uzyskał na Metacritic, która wynosi 83/100 z 24 recenzji. Krytycy chwalą przede wszystkim doskonały klimat, wierne odwzorowanie historii, ale i wspaniałe główne role na czele z Lily-Rose Depp, dla której jest to najlepsza rola w karierze. Według wielu produkcja przywraca dawno zapomniany blask wampirom, które w ostatnich latach raczej kojarzyli się z romantycznymi bohaterami serii Zmierzch. Wybrane opinie z recenzji przeczytacie poniżej.