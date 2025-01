Najnowszy kinowy hit zostanie rozszerzony. Szykujcie się na 3-godzinną wersję

Oprócz Mufasy: Króla Lwa, Wicked oraz Vaiany 2 w amerykańskich kinach króluje również Nosferatu, czyli najnowszy film Roberta Eggersa. Reżyser ma powody do świętowania, gdyż produkcja już teraz zarobiła ponad 45 mln dolarów na rynku domowym, stając się jego najlepiej zarabiającym filmem. Niedawno twórca udzielił wywiadu, w którym potwierdził, że jego następnym projektem będzie remake kultowego fantasy z lat 80. Z kolei w rozmowie z Esquire zdradził, że Nosferatu otrzyma wersję reżyserską, która trafi na płyty Blu-Ray 4K.

Nosferatu otrzyma 3-godzinną wersję reżyserską

Horror w rozszerzonej wersji będzie trwał prawie 3 godzinny. To znacznie dłużej niż kinowa wersja, której metraż wynosi 2 godziny i 12 minut. Na nośnikach fizycznych zostanie udostępniona ta sama wersja, która była pokazywana na pokazach testowych na początku 2024 roku. Studio wymusiło na nim skrócenie wersji przygotowywanej do kin, przez co wiele scen zostało wyciętych. Na szczęście widzowie będą mogli zapoznać się z Nosferatu w wersji reżyserskiej.