Kingdom Come: Deliverance zyska trzy nowe historie. Uniwersum zostanie znacznie rozszerzone

Studio Warhorse zapowiedziało komiks osadzony w świecie Kingdom Come: Deliverance. Album ukaże się jeszcze w tym roku i opowie o trzech mniej znanych bohaterach średniowiecznych Czech. Niestety, zabraknie w nim polskiej edycji językowej.

Kingdom Come: Stories Untold – nowe historie z dobrze znanego świata

Komiks zatytułowany Kingdom Come: Deliverance – Stories Untold ukaże się w grudniu 2025 roku. Za projekt odpowiada czeska firma WildCat Pictures in Motion we współpracy z Warhorse Studios. Będzie liczyć 100 stron i ukaże się w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej oraz czeskiej. Cena komiksu wynosi 29,99 euro (ok. 128 zł), a przedsprzedaż już ruszyła.