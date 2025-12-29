Zaloguj się lub Zarejestruj

Kingdom Come: Deliverance Remastered z terminem premiery? Przeciek ujawnia plany odświeżenia hitu

Mikołaj Berlik
2025/12/29 14:00
0
0

Warhorse ma szykować odświeżoną edycję pierwszej części na nowe platformy.

Po sukcesie Kingdom Come: Deliverance 2 wiele osób przestało poświęcać uwagę pierwszej odsłonie serii. Inne podejście mają mieć twórcy gry, Warhorse Studios, którzy według doniesień planują odświeżenie gry – i to o wiele szybciej niż moglibyśmy przypuszczać.

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance – odświeżona edycja na nowe konsole

Według najnowszych doniesień Kingdom Come: Deliverance ma doczekać się ulepszonej wersji, która trafi na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2. Projekt ma bazować na pecetowym wydaniu gry i oferować przede wszystkim techniczne usprawnienia, bez gruntownej przebudowy zawartości.

Wśród planowanych zmian wymienia się wyższą rozdzielczość, wsparcie dla ray tracingu oraz delikatnie poprawione modele postaci i otoczenia. Źródła podkreślają jednak, że nie będzie to pełnoprawny remaster ani remake – nie należy oczekiwać nowej zawartości fabularnej, rozbudowanych zmian typu quality of life czy istotnych ingerencji w systemy rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Z informacji pochodzących od insidera z Reddita wynika, że gra mogłaby zadebiutować w lutym 2026 roku, czyli dokładnie w ósmą rocznicę premiery oryginalnego Kingdom Come: Deliverance. Taki termin idealnie wpisywałby się w strategię symbolicznej zapowiedzi, podkreślającej drogę, jaką przeszła marka – od debiutanckiego projektu po jedną z najważniejszych europejskich serii RPG.

Na ten moment Warhorse Studios nie potwierdziło oficjalnie istnienia remastera, dlatego wszystkie informacje należy traktować jako niepotwierdzone doniesienia. Jeśli jednak plotki okażą się prawdziwe, będzie to naturalny krok po ogromnym sukcesie Kingdom Come: Deliverance 2.

Źródło:https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1pxp5od/kingdom_come_1_upgrade_info/

News
PC
plotka
RPG
remaster
Kingdom Come: Deliverance
Warhorse Studios
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

