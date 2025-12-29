Kingdom Come: Deliverance Remastered z terminem premiery? Przeciek ujawnia plany odświeżenia hitu

Po sukcesie Kingdom Come: Deliverance 2 wiele osób przestało poświęcać uwagę pierwszej odsłonie serii. Inne podejście mają mieć twórcy gry, Warhorse Studios, którzy według doniesień planują odświeżenie gry – i to o wiele szybciej niż moglibyśmy przypuszczać.

Kingdom Come: Deliverance – od świeżona edycja na nowe konsole

Według najnowszych doniesień Kingdom Come: Deliverance ma doczekać się ulepszonej wersji, która trafi na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2. Projekt ma bazować na pecetowym wydaniu gry i oferować przede wszystkim techniczne usprawnienia, bez gruntownej przebudowy zawartości.