Kingdom Come: Deliverance obchodzi 5 urodziny! Z tej okazji twórcy przygotowali specjalne wideo

Kingdom Come: Deliverance było jedną z najciekawszych gier 2018 roku. Tytuł urzekał pomysłem na siebie oraz naturalnością średniowiecznych realiów. Ekipa czeskiego Warhorse Studios przypomina o swojej produkcji, przygotowując z okazji piątych urodzin specjalne wideo. Twórcy po raz kolejny chwalą się opiniami, jakie zgarnęło ich dzieło. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem.

Kingdom Come: Deliverance znalazło ponad 5 milionów odbiorców na całym świecie

Kingdom Come: Deliverance to jeden z tych tytułów, do których chętnie bym wrócił. Przyznaję, że akurat w okolicach premiery nie dysponowałem na tyle mocnym sprzętem, by móc w pełni cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami gry. Produkcja autorstwa Warhorse Studios jest pod wieloma względami unikalna, a historia przygotowana przez twórców mocna i momentami zaskakująca.



„Kingdom Come: Deliverance to narracyjna RPG z otwartym światem, w której przeniesiesz się do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, by przeżyć niezwykłą przygodę. Pomścij śmierć swoich rodziców, walcząc z nadciągającymi siłami wroga” – czytamy w opisie gry na Steam.



Jeśli chcecie powspominać Kingdom Come: Deliverance wspólnie z nami, to zachęcam do lektury przygotowanej przez nas recenzji. Zdradzę tylko, że nasz redakcyjny mistrz fechtunku – Harpen – wystawił grze naprawdę wysoką ocenę. Pochwalił przy tym świetnie napisaną opowieść, przekonującą postać głównego bohatera, otwarty świat i realistyczny system walki. Największym minusem był natomiast stan techniczny gry.



Chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach z rozgrywki w Kingdom Come: Deliverance. Myślicie, że warto wrócić do tego tytułu po latach?