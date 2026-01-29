Kingdom Come: Deliverance szykuje się na PS5. PlayStation Store ujawnił szczegóły

Średniowieczne RPG ma wykorzystać możliwości nowszej generacji konsol.
Wszystko wskazuje na to, że Kingdom Come: Deliverance doczeka się natywnego ulepszenia na PlayStation 5. Zaktualizowany opis produktu, który pojawił się w PlayStation Store, ujawnił, że popularne RPG osadzone w średniowiecznych realiach ma otrzymać techniczny upgrade dostosowany do obecnej generacji sprzętu. To pierwsze oficjalne źródło, które wprost potwierdziło informacje, na które fani czekali od dłuższego czasu.
Kingdom Come: Deliverance powróci w ulepszonej wersji na PlayStation 5
Z opisu wynikało, że wersja na PS5 zaoferuje rozdzielczość 4K, wyższą płynność animacji oraz tekstury w wysokiej jakości. Zmiany mają wpłynąć przede wszystkim na stronę wizualną gry, poprawiając czytelność detali i ogólną jakość obrazu.
Wersja Kingdom Come: Deliverance na PS5 oferuje teraz ulepszenia graficzne, w tym rozdzielczość 4K, wyższą płynność animacji, tekstury w wysokiej jakości oraz wiele innych usprawnień. Średniowieczne Czechy nigdy wcześniej nie wyglądały tak dobrze.
Pojawienie się tych informacji zbiega się w czasie z plotkami, które krążyły od października 2025 roku. Wówczas spekulowano, że ulepszona wersja pierwszego Kingdom Come: Deliverance trafi na rynek na początku 2026 roku. Aktualizacja karty produktu w cyfrowym sklepie Sony zdaje się potwierdzać, że te doniesienia były bliskie prawdy, choć dokładna data premiery wciąż nie została oficjalnie ogłoszona.
Choć nie jest to pełnoprawne ponowne wydanie ani gruntowny remake, zapowiadany upgrade pozwoli dostosować grę do współczesnych standardów technicznych. Wiele wskazuje również na to, że podobna aktualizacja trafi także na konsole Xbox, choć na razie nie zostało to formalnie potwierdzone. Dla wielu graczy będzie to najlepsza okazja, by wrócić do początków historii i przygotować się na przygody w świecie Kingdom Come.
