Kingdom Come: Deliverance szykuje się na PS5. PlayStation Store ujawnił szczegóły

Wszystko wskazuje na to, że Kingdom Come: Deliverance doczeka się natywnego ulepszenia na PlayStation 5. Zaktualizowany opis produktu, który pojawił się w PlayStation Store, ujawnił, że popularne RPG osadzone w średniowiecznych realiach ma otrzymać techniczny upgrade dostosowany do obecnej generacji sprzętu. To pierwsze oficjalne źródło, które wprost potwierdziło informacje, na które fani czekali od dłuższego czasu.

Kingdom Come: Deliverance powróci w ulepszonej wersji na PlayStation 5

Z opisu wynikało, że wersja na PS5 zaoferuje rozdzielczość 4K, wyższą płynność animacji oraz tekstury w wysokiej jakości. Zmiany mają wpłynąć przede wszystkim na stronę wizualną gry, poprawiając czytelność detali i ogólną jakość obrazu.