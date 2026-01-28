Ogromne zmiany w fizyce w grach Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator

Już wcześniej potwierdzono, że aktualizacja wprowadzi nowy moduł podwójnych naczep w trybach Driving Academy obu gier. Czeskie studio ujawniło teraz znacznie szerszy zakres nadchodzących ulepszeń, a zmiany są bezpośrednio związane z przygotowaniami do premier dodatków Coaches w Euro Truck Simulator 2 oraz Road Trip w American Truck Simulator.

Nadchodząca aktualizacja 1.58 do Euro Truck Simulator 2 oraz American Truck Simulator przyniesie gruntownie przebudowany model fizyki jazdy, który ma przygotować oba symulatory na zupełnie nowe typy zawartości planowane na 2026 rok. Deweloper SCS Software zapowiada jedne z największych zmian w mechanice prowadzenia pojazdów w historii serii.

Jedną z kluczowych nowości w wersji 1.58 będzie całkowicie przebudowany model przepustnicy. Pojazdy otrzymają prawidłową mapę momentu obrotowego silnika, co oznacza, że gracze będą musieli zbudować odpowiednie obroty, aby ruszyć z miejsca i pokonać bezwładność. W praktyce większe znaczenie zyska asystent ruszania pod górę, a jazda stanie się bardziej realistyczna. Dodatkowo poprawione zostaną dźwięki turbosprężarek, co ma jeszcze bardziej zwiększyć immersję.

Zmiany obejmą także sterowanie klawiaturą. Gracze będą mogli dwukrotnie nacisnąć klawisz gazu, aby uzyskać pełną moc lub przytrzymać klawisz, aby zastosować połowę mocy, co jest idealnym rozwiązaniem do spokojnej i płynnej jazdy. Nowy model gazu ma sprawić, że jazda autostradą będzie bardziej naturalna. Ulepszenia mają się również przełożyć na bardziej wiarygodne wrażenia z jazdy w terenie, szczególnie w kontekście nadchodzących pojazdów trybu Road Trip, takich jak Ford F-150 czy Ford Bronco.

SCS Software pracuje także nad zaktualizowanym modelem kolizji dróg, który ma poprawić płynność zakrętów i przechyłów nawierzchni. W efekcie zachowanie pojazdów na drodze ma być bardziej wiarygodne i spójne z nową fizyką jazdy. Zmiany w fizyce zostały zaprojektowane z myślą o bardzo zróżnicowanej nadchodzącej zawartości, począwszy od krótkich, mocnych samochodów osobowych, takich jak klasyczny Ford Mustang, po długie i ciężkie autokary, w tym Scanię Touring.

Aktualizacja 1.58 jest również częścią przygotowań do premiery Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, zaplanowanej jeszcze na ten rok. Na ten moment nie podano konkretnej daty premiery wersji 1.58, ale wiemy, że aktualizacja ma zostać udostępniona najpierw w otwartej becie (przez ograniczony czas), po której trafi do wszystkich graczy.