Code Vein 2 w ogniu krytyki. „UE5 uderza ponownie”, a gracze Deluxe walczą o klatki na sekundę

Choć oficjalna premiera Code Vein 2 zaplanowana jest na 30 stycznia, posiadacze edycji Deluxe lub Ultimate, już od wczoraj mogą zwiedzać mroczny świat gry. Niestety, pierwsze wrażenia wielu z nich nie są wymarzone.

Code Vein 2 – problemy już przed premierą

Głównym winowajcą w oczach społeczności stał się silnik Unreal Engine 5. Choć oferuje on piękne wizualia, gracze skarżą się na fatalne działanie gry nawet na mocnych konfiguracjach. Główne zarzuty to problemy z FPS-ami – niektórzy są zmuszeni do zablokowania gry na 30 klatkach, aby móc cieszyć się płynnością. Informowano również o teksturach doczytujących się na naszych oczach, a także tnących się cutscenkach.