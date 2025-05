Kingdom Come: Deliverance 2 z autocenzurą. Studio tłumaczy: „ludzie są przewrażliwieni”

Dla każdej religii, każdej mniejszości, każdej grupy społecznej mieliśmy konsultantów, którym wysyłaliśmy nasze scenariusze, by upewnić się, że nic nie zostało przedstawione w sposób błędny. I szczerze mówiąc, dzięki temu gra jest lepsza – powiedzieli nam, co warto usunąć.

Konsultanci byli zainteresowani tym, co robimy i byli informowani, ale im się podobało i nie mówili nam, co mamy dodać lub usunąć. Oczywiście, sami dokonaliśmy autocenzury. Są rzeczy, nad którymi mocno się zastanawialiśmy, jak je przedstawić, bo w obecnych czasach ludzie są przewrażliwieni.

Vávra odniósł się też do swojej przeszłości – wcześniej krytykowany za poglądy kojarzone z ruchem GamerGate. Dziś zauważa, że krytyka pochodzi również z drugiej strony spektrum politycznego.

Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Chleb kupuje się za pieniądze, a nie za aprobatę. Działam według sumienia. Oczywiście to wkurzające, bo utrudnia pracę.

Bałem się, że przez tę moją „łatkę” polityczną stracimy możliwość współpracy. Na przykład bardzo chciałem, żeby Ondřej Vetchý zagrał króla Zygmunta. Obawiałem się, że odmówi przez to, co o mnie mówią. Ale on znał mnie i przyjął rolę. Rozmawialiśmy nawet o polityce – nie zgadzaliśmy się we wszystkim, ale była to inteligentna rozmowa.