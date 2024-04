Kingdom Come: Deliverance 2 wkrótce z zapowiedzią? Warhorse zaprasza na prezentację

W lutym Kingdom Come: Deliverance świętowało swoje 6. urodziny . Nieco później – bo w połowie marca – wspomniany tytuł zadebiutował natomiast na Nintendo Switch. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji, które powinny zainteresować fanów produkcji studia Warhorse. Czeski zespół – wspólnie z firmą Deep Silver – zapowiedział bowiem prezentację nowej gry.

Udostępniona przez deweloperów grafika sugeruje jednak, że już w przyszłym tygodniu doczekamy się zapowiedzi Kingdom Come: Deliverance 2 , ale na potwierdzenie tych przypuszczeń musimy jeszcze nieco poczekać . W zeszłym roku Warhorse Studio szukało projektanta scenek przerywnikowych do swojej nowej gry AAA . Wspomniana oferta pracy również pozwala sądzić, że czeski zespół pracuje nad kontynuacją Kingdom Come: Deliverance.

Na koniec przypomnijmy, że Kingdom Come: Deliverance zadebiutowało na rynku w lutym 2018 roku. Obecnia gra jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Warhorse, to zapraszamy Was do lektury: Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze – recenzja gry Kingdom Come: Deliverance.