Kingdom Come: Deliverance 2 nadchodzi? Warhorse udostępniło nową ofertę pracy

W połowie lutego minęło 5 lat od premiery Kingdom Come: Deliverance. Miłośnicy produkcji studia Warhorse z pewnością chcieliby doczekać się wreszcie oficjalnej zapowiedzi kontynuacji wspomnianego tytułu. Deweloperzy od dłuższego czasu pracują natomiast nad nieujawnionym do tej pory projektem. Szczegóły nie są znane, ale – jak się okazuje – tajemnicza gra wciąż powstaje, co potwierdza opublikowana przez czeski zespół oferta pracy.

Nowa gra twórców Kingdom Come: Deliverance wciąż powstaje. Warhorse szuka rąk do pracy

Warhorse poszukuje obecnie projektanta scenek przerywnikowych, który będzie pracował nad wspomnianymi elementami w nadchodzącej grze AAA czeskiego studia. Deweloperzy podkreślają, że na korzyść kandydatów będzie działać znajomość silnika CryEngine, z którego korzysta również Kingdom Come: Deliverance. Niestety w ogłoszeniu nie ujawniono, jaką konkretnie produkcję będzie rozwijać poszukiwany pracownik.



Fani Kingdom Come: Deliverance mają nadzieję, że kolejną dużą grą studia Warhorse będzie właśnie kontynuacja wspomnianej produkcji. Wzmianka o znajomości silnika CryEngine w udostępnionym przez czeski zespół ogłoszeniu może sugerować, że deweloperzy faktycznie pracują obecnie nad sequelem gry z 2018 roku. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź tajemniczego tytułu.



Na koniec przypomnijmy, że Kingdom Come: Deliverance dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Warhorse, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze – recenzja gry Kingdom Come: Deliverance.