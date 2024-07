Netflix z kolejną propozycją dla wielbicieli horrorów. Zobaczcie zwiastun filmu Wybawienie

Rodzina mieszkająca w domu w Indianie odkrywa dziwne, zdarzenia, które przekonują ich i całą społeczność, że ten dom jest portalem do piekła . Samotna matka, Ebony musi stawić czoła demonom, aby ocalić dusze swoich dzieci...

Warto też przypomnieć, że o prawa do Wybawienia stoczyła się prawdziwa bitwa, do której stanęło aż siedem różnych studiów i platform. Ostatecznie to Netflix zwyciężył i zapłacił za nie aż 65 mln dolarów.

Premiera Wybawienia została zaplanowana na 30 sierpnia. Film będzie dostępny w serwisie Netflix.