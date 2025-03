Kingdom Come: Deliverance 2 w TPP. Średniowieczne Czechy w innej perspektywie

Kilka dni temu informowaliśmy, że Kingdom Come: Deliverance 2 otrzyma wkrótce darmowe DLC . Okazuje się jednak, że to nie koniec interesujących wieści na temat wspomnianej produkcji. RPG deweloperów z Warhorse Studios doczekało się bowiem interesującej modyfikacji, która pozwala spojrzeć na średniowieczne Czechy z innej perspektywy.

Warto dodać, że modyfikacja, którą przygotował „Javier66”, pozwala na zmianę perspektywy „w locie” . Gracze, którzy zainstalują wspomnianego moda, będą mogli więc swobodnie przełączać się między trybem FPP i TPP. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by podziwiać Henryka oraz średniowieczne Czechy z perspektywy trzeciej osoby, a same potyczki toczyć już w widoku pierwszoosobowym.

Modyfikacja, która wprowadza do Kingdom Come: Deliverance 2, tryb TPP dostępna jest na stronie NexusMods. We wspomnianym serwisie znajdziecie również kilka screenów prezentujących nową kamerę, a także instrukcję instalacji moda.

Na koniec warto przypomnieć, że Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Warhorse Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja.