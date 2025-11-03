Kingdom Come: Deliverance 2 w dużej promocji. Tak tanio jeszcze nie było

Atrakcyjna oferta na jeden z największych tegorocznych hitów.
Kingdom Come: Deliverance 2 znalazło się w nowej promocji, tym razem w oficjalnym sklepie Allegro. Grę kupicie taniej w wersji pudełkowej na konsole Xbox Series X/S. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.
Kingdom Come: Deliverance 2 tanio na konsole Xbox w oficjalnym sklepie Allegro
Najnowszą grę Warhorse Studios kupicie na konsole Microsoftu za jedyne 129 zł. Promocja trwa do wyczepiania zapasów, a w sprzedaży pozostało jeszcze 83 sztuki.
Kingdom Come: Deliverance 2 to ekscytująca gra RPG akcji rozgrywająca się pośród chaosu wojny domowej w piętnastowiecznych Czechach.
Wcielasz się w Henryka ze Skalicy – zwykłego człowieka dokonującego niezwykłych czynów – uwikłanego w porywającą opowieść o zemście, zdradzie i niesamowitych odkryciach. Wyrusz w epicką podróż „ze skromnej kuźni do królewskiego dworu”, poszukując sensu w tym pięknym, aczkolwiek brutalnym średniowiecznym świecie.
Od tętniących życiem miejskich ulic po gęste lasy – odkrywaj średniowieczną Europę w tym otwartym świecie pełnym niezapomnianych przygód, akcji, emocji oraz cudów – czytamy w oficjalnym opisie gry.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że premiera Kingdom Come: Deliverance 2 odbyła się 4 lutego. Tytuł pojawił się na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!