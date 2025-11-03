Kingdom Come: Deliverance 2 w dużej promocji. Tak tanio jeszcze nie było

Atrakcyjna oferta na jeden z największych tegorocznych hitów.

Kingdom Come: Deliverance 2 znalazło się w nowej promocji, tym razem w oficjalnym sklepie Allegro. Grę kupicie taniej w wersji pudełkowej na konsole Xbox Series X/S. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Kingdom Come: Deliverance 2 tanio na konsole Xbox w oficjalnym sklepie Allegro

Najnowszą grę Warhorse Studios kupicie na konsole Microsoftu za jedyne 129 zł. Promocja trwa do wyczepiania zapasów, a w sprzedaży pozostało jeszcze 83 sztuki.