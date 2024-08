Kingdom Come: Deliverance 2 ma nowy zwiastun. To będzie kandydat do gry roku 2025

Podczas gamescom Opening Night Live 2024 pokazano kolejny zwiastun Kingdom Come: Deliverance 2. To pierwszy materiał od Warhorse Studios po ogłoszeniu nowej daty premiery, którą potwierdzili w ubiegłym tygodniu. Najnowsze wideo zawiera nie tylko przerywniki filmowe z gry, ale również kilka ujęć na rozgrywkę. Jeżeli sama gra będzie oferować taką samą jakość, jak poniższy zwiastun, to Kingdom Come: Deliverance 2 stanie się mocnym kandydatem do tytułu gry roku 2025. Sami sprawdźcie, jak preentuje się nadchodzący średniowieczny RPG.

Kingdom Come: Deliverance 2 – nowy zwiastun z gamescomu