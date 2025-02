Kingdom Come: Deliverance 2 mogło działać gorzej, gdyby nie… Xbox Series S

Kilka godzin temu informowaliśmy, że Kingdom Come: Deliverance 2 kosztowało prawie dwukrotnie mniej od Wiedźmina 3 . W sieci pojawiły się tymczasem kolejne warte uwagi informacje na temat najnowszej produkcji Warhorse Studios. Okazuje się bowiem, że w optymalizacji drugiej części Kingdom Come: Deliverance pomogła deweloperom konieczność przygotowania wersji na Xbox Series S.

Oczywiście to nie tajemnica, że jest to najsłabsza z czterech platform, ale ponieważ trzeba było być „zmniejszyć” kilka rzeczy i wykazać się sprytem w programowaniu, kodowaniu itd., a także zaoszczędzić pamięć tu i tam – niektórych z tych optymalizacji przygotowanych z myślą dla Xbox Series S przyniosły również korzyści innym konsolom – zdradził przedstawiciel czeskiego studia.

Na koniec warto przypomnieć, że Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku na na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Warhorse Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja.