Kingdom Come: Deliverance 2 miało mieć system „otyłości” Henryka, ale twórcy uznali, że to przesada

Kingdom Come: Deliverance 2 utrzymuje rozwinięte elementy survivalowe znane z „jedynki”, ale twórcy z Warhorse Studios przez chwilę rozważali wprowadzenie jeszcze bardziej realistycznego systemu. Chodziło o to, by Henryk tył i chudł w zależności od jedzenia, co wpływałoby na to, jakie ubrania i zbroje może nosić.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Henryk m óg łby zmieniać rozmiar i ograniczać ekwipunek

Martin Klima, współzałożyciel studia i producent wykonawczy KCD2, zdradził, że podobny system funkcjonuje w GTA: San Andreas, gdzie wygląd postaci wpływał na garderobę. W Kingdom Come: Deliverance II Henryk mógłby zmieniać rozmiar, co oznaczałoby, że zdobyta zbroja niekoniecznie pasowałaby do jego sylwetki, dopóki bohater nie przybrałby właściwego rozmiaru. Choć pomysł zwiększałby immersję, w praktyce mógłby być bardzo uciążliwy – szczególnie w połączeniu z już rozbudowanym systemem ubioru i ekwipunku.