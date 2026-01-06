Zaloguj się lub Zarejestruj

Kingdom Come: Deliverance 2 miało mieć system „otyłości” Henryka, ale twórcy uznali, że to przesada

Mikołaj Berlik
2026/01/06 18:00
Czescy deweloperzy porzucili pomysł jeszcze bardziej realistycznej i wymagającej mechaniki.

Kingdom Come: Deliverance 2 utrzymuje rozwinięte elementy survivalowe znane z „jedynki”, ale twórcy z Warhorse Studios przez chwilę rozważali wprowadzenie jeszcze bardziej realistycznego systemu. Chodziło o to, by Henryk tył i chudł w zależności od jedzenia, co wpływałoby na to, jakie ubrania i zbroje może nosić.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Henryk mógłby zmieniać rozmiar i ograniczać ekwipunek

Martin Klima, współzałożyciel studia i producent wykonawczy KCD2, zdradził, że podobny system funkcjonuje w GTA: San Andreas, gdzie wygląd postaci wpływał na garderobę. W Kingdom Come: Deliverance II Henryk mógłby zmieniać rozmiar, co oznaczałoby, że zdobyta zbroja niekoniecznie pasowałaby do jego sylwetki, dopóki bohater nie przybrałby właściwego rozmiaru. Choć pomysł zwiększałby immersję, w praktyce mógłby być bardzo uciążliwy – szczególnie w połączeniu z już rozbudowanym systemem ubioru i ekwipunku.

Ostatecznie twórcy zdecydowali, że dodatkowa mechanika byłaby zbyt skomplikowana i czasochłonna. Klima przyznał, że system ubioru, w którym każdy element ekwipunku trzeba zakładać w odpowiedniej kolejności, jest wystarczająco wymagający. Wprowadzenie „otyłości Henryka” mogłoby nie tylko utrudniać rozgrywkę, ale też wymagać od zespołu znacznie więcej pracy nad animacjami i mechanikami ruchu postaci.

Mimo że pomysł został odrzucony, niektórzy fani już spekulują, że mogłyby powstać mody urzeczywistniające tę wizję, wprowadzając jeszcze większą immersję do świata średniowiecznego RPG.

Kingdom Come: Deliverance 2 dostępne jest na PC oraz konsolach Xbox i PlayStation.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/kingdom-come-deliverance-2-nearly-had-a-san-andreas-like-fat-henry-system-that-would-have-let-you-create-bohemias-chunkiest-boy-and-forced-you-to-wear-clothes-that-fit-to-boot/

