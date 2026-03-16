Kimi Antonelli wygrywa Grand Prix Chin. To pierwsze zwycięstwo w karierze młodego kierowcy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/16 08:00
Drugi wyścig sezonu F1 2026 pokazał jaki chaos potrafią wywołać nowe przepisy.

Drugą rundę sezonu Formuły 1 wygrał Kimi Antonelli. Młody kierowca zespołu Mercedes-AMG Petronas Formula One Team odniósł pierwsze zwycięstwo w swojej karierze, triumfując w Grand Prix Chin przed swoim zespołowym kolegą Georgem Russellem. Antonelli zachował spokój pomimo chaotycznego początku rywalizacji i z dużą dojrzałością kontrolował przebieg wyścigu. Ostatecznie dowiózł prowadzenie do mety, odnosząc historyczne zwycięstwo na torze w Szanghaju.

Kimi Antonelli
Na trzecim miejscu finiszował Lewis Hamilton, zdobywając pierwsze podium w barwach zespołu Scuderia Ferrari. Tuż za nim linię mety przekroczył jego zespołowy partner Charles Leclerc, który zajął czwarte miejsce. Wyścig okazał się wyjątkowo pechowy dla zespołu McLaren Formula 1 Team. Ani Lando Norris, ani Oscar Piastri nie wystartowali w wyścigu z powodu oddzielnych awarii elektrycznych. Do rywalizacji nie przystąpili także Gabriel Bortoleto z zespołu Audi Formula 1 Team oraz Alex Albon reprezentujący Williams Racing.

Najlepszym kierowcą ze środka stawki był Oliver Bearman, który ukończył wyścig na piątym miejscu. Za nim w pierwszej dziesiątce znaleźli się kolejno Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz Jr. oraz Franco Colapinto. Wyścig w Chinach miał charakter prawdziwej walki na wyniszczenie, a wielu kierowców nie dotarło do mety. Jednym z najbardziej zaskakujących wycofań był czterokrotny mistrz świata Max Verstappen. Jego bolid zespołu Red Bull Racing zatrzymał się na torze 11 okrążeń przed końcem wyścigu, definitywnie kończąc jego udział w rywalizacji. Max ponownie nie szczędził słów krytyki wobec aktualnego stanu F1 i przepisów.

Triumf Antonellego sprawił, że Włoch zapisuje się w historii Formuły 1 jako jeden z najmłodszych zwycięzców wyścigu i potwierdza ogromny potencjał, który od dawna przypisywano jego talentowi. Inną sprawą jest jednak fakt, że obecne przepisy F1 potrafią bardzo mocno namieszać w stawce, często eliminując zawodników jeszcze przed startem wyścigu.

Wyniki wyścigu
Crash.net

Źródło:https://www.crash.net/f1/results/1091514/1/2026-f1-chinese-grand-prix-race-results

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

