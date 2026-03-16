Kimi Antonelli wygrywa Grand Prix Chin. To pierwsze zwycięstwo w karierze młodego kierowcy

Drugą rundę sezonu Formuły 1 wygrał Kimi Antonelli. Młody kierowca zespołu Mercedes-AMG Petronas Formula One Team odniósł pierwsze zwycięstwo w swojej karierze, triumfując w Grand Prix Chin przed swoim zespołowym kolegą Georgem Russellem. Antonelli zachował spokój pomimo chaotycznego początku rywalizacji i z dużą dojrzałością kontrolował przebieg wyścigu. Ostatecznie dowiózł prowadzenie do mety, odnosząc historyczne zwycięstwo na torze w Szanghaju.

Kimi Antonelli wygrywa Grand Prix Chin w F1

Na trzecim miejscu finiszował Lewis Hamilton, zdobywając pierwsze podium w barwach zespołu Scuderia Ferrari. Tuż za nim linię mety przekroczył jego zespołowy partner Charles Leclerc, który zajął czwarte miejsce. Wyścig okazał się wyjątkowo pechowy dla zespołu McLaren Formula 1 Team. Ani Lando Norris, ani Oscar Piastri nie wystartowali w wyścigu z powodu oddzielnych awarii elektrycznych. Do rywalizacji nie przystąpili także Gabriel Bortoleto z zespołu Audi Formula 1 Team oraz Alex Albon reprezentujący Williams Racing.