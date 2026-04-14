Lance Stroll zalicza fatalny debiut w GT3. Posypała się lawina kar

Kanadyjski kierowca Lance Stroll wykorzystał przerwę w kalendarzu Formuły 1, spowodowaną odwołaniem Grand Prix Bahrajnu i Arabii Saudyjskiej, aby spróbować swoich sił w wyścigach GT. Kierowca wziął udział w 6-godzinnym wyścigu na torze Paul Ricard, będącym częścią cyklu Endurance Cup.

Nieudany debiut Strolla w GT3

Lance Stroll miał już wcześniej doświadczenie na tym torze z czasów F1, ale jazda samochodem GT okazała się zupełnie innym wyzwaniem. Dodatkowo problemy techniczne ograniczyły jego przygotowanie. Zawodnik nie miał okazji przejechać wielu okrążeń w modelu Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO, nocą przed startem wyścigu. Mimo trudności Stroll zanotował ósmy najszybszy czas okrążenia w całym wyścigu, jednak jego udział zakończyła awaria skrzyni biegów. Startujący w barwach Comtoyou Racing kierowca, dzielący samochód z Mari Boyą oraz Roberto Merhim, ostatecznie został sklasyfikowany dopiero na 48 miejscu po wycofaniu się z rywalizacji pod koniec wyścigu.