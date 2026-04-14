Lance Stroll zalicza fatalny debiut w GT3. Posypała się lawina kar

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/14 13:20
Lance Stroll zaliczył wyjątkowo nieudany debiut w serii GT World Challenge Europe podczas weekendu wyścigowego na torze Circuit Paul Ricard.

Kanadyjski kierowca Lance Stroll wykorzystał przerwę w kalendarzu Formuły 1, spowodowaną odwołaniem Grand Prix Bahrajnu i Arabii Saudyjskiej, aby spróbować swoich sił w wyścigach GT. Kierowca wziął udział w 6-godzinnym wyścigu na torze Paul Ricard, będącym częścią cyklu Endurance Cup.

Lance Stroll w GT3
Nieudany debiut Strolla w GT3

Lance Stroll miał już wcześniej doświadczenie na tym torze z czasów F1, ale jazda samochodem GT okazała się zupełnie innym wyzwaniem. Dodatkowo problemy techniczne ograniczyły jego przygotowanie. Zawodnik nie miał okazji przejechać wielu okrążeń w modelu Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO, nocą przed startem wyścigu. Mimo trudności Stroll zanotował ósmy najszybszy czas okrążenia w całym wyścigu, jednak jego udział zakończyła awaria skrzyni biegów. Startujący w barwach Comtoyou Racing kierowca, dzielący samochód z Mari Boyą oraz Roberto Merhim, ostatecznie został sklasyfikowany dopiero na 48 miejscu po wycofaniu się z rywalizacji pod koniec wyścigu.

Na wynik zespołu wpłynęła również ogromna liczba kar, która łącznie przełożyła się na ponad osiem minut doliczonego czasu. Mari Boya otrzymał karę stop-and-go za spowodowanie kolizji, zespół ukarano czterema minutami za ignorowanie niebieskich flag, a kolejne 3 minuty i 40 sekund doliczono za przekraczanie limitów toru. Sam Stroll również nie uniknął kar. Otrzymał minutę za ignorowanie niebieskich flag oraz dodatkowe 115 sekund za wielokrotne naruszanie limitów toru.

Wyścig wygrała załoga bliźniaczego samochodu Comtoyou Racing z Mattią Drudim, Marco Sorensenem i Nickim Thiimem. Z kolei zespół Team Verstappen Racing, w którego składzie znaleźli się Daniel Juncadella, Chris Lulham i Jules Gounon, ukończył rywalizację na dziewiątym miejscu.

Debiut Strolla zbiegł się w czasie z rosnącą aktywnością kierowców F1 w innych seriach wyścigowych. Niedawno podobny krok wykonał między innymi Max Verstappen. Holender planuje kolejny start w wyścigach długodystansowych, a dokładniej wystąpi w legendarnym 24 Hours of Nurburgring (14-17 maja), gdzie połączy siły między innymi z Juncadellą, Gounonem i Lucasem Auerem.

Źródło:https://www.crash.net/f1/news/1092974/1/lance-strolls-brutal-gt-racing-debut-marred-eight-minutes-penalties

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

