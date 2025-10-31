Zaloguj się lub Zarejestruj

Fortnite szykuje nowość. Sidekicki będą kosztować tyle co skórki z kolaboracji

Mikołaj Berlik
2025/10/31 16:00
Nowe towarzysze w Fortnite mogą okazać się zaskakująco drogie.

W Fortnite nadciąga nowy typ zawartości – Sidekicki, czyli towarzysze bohaterów, którzy zadebiutują wraz z kolejnym sezonem. Jak ujawnili dataminerzy, ich ceny w sklepie będą jednak zaskakująco wysokie – na poziomie współprac premium.

Fortnite – Sidekicki z cenami jak skiny z kolaboracji

Pierwszy Sidekick, Peels the Banana Dog, pojawi się 1 listopada w karnetowym crossoverze z The Simpsons. Kolejni, tacy jak Lil’ Raptor, Spike, Flopsticks, Cuddle Team Jr czy Bonesy, trafią do sklepu 7 listopada. Według znanego leakera ShiinaBR, ceny Sidekicków będą wynosiły od 1200 do 1500 V-dolców – tyle samo, co skórki z dużych kolaboracji. Dla porównania, Flopsticks kosztować ma 1500 V-dolców, czyli więcej niż oryginalny strój wyceniony na 1200 V-dolców i tyle samo co dzisiejszy skin Xenomorfa z Obcego.

Społeczność nie kryje irytacji, zwłaszcza że część opcji personalizacji Sidekicków – jak np. kolor psa – ma być trwała i niezmienialna po zakupie. Aby wypróbować inny wygląd, trzeba będzie kupić tego samego towarzysza ponownie. W grze mają się pojawić także style obejmujące ubrania i dodatki, które można modyfikować.

Choć Epic Games zapowiada, że Sidekicki mogą pojawiać się w karnetach bitewnych w przyszłości, nie ma żadnej gwarancji, że stanie się to regułą. Zgodnie z dotychczasową praktyką, nowe dodatki tego typu będą najprawdopodobniej trafiały głównie do sklepu. Ceny mogą się jeszcze zmienić, ale przecieki tego rodzaju zazwyczaj okazują się trafne.

Źródło:https://insider-gaming.com/fortnite-sidekick-leak-shows-prices-will-be-the-same-as-collab-skins/

Tagi:

News
PC
Epic Games
Fortnite
przeciek
Epic
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 16:50

Fortnite i drogie mikro... makrotransakcje? Nowe, nie znałem.




