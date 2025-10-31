Fortnite szykuje nowość. Sidekicki będą kosztować tyle co skórki z kolaboracji

W Fortnite nadciąga nowy typ zawartości – Sidekicki, czyli towarzysze bohaterów, którzy zadebiutują wraz z kolejnym sezonem. Jak ujawnili dataminerzy, ich ceny w sklepie będą jednak zaskakująco wysokie – na poziomie współprac premium.

Fortnite – Sidekicki z cenami jak skiny z kolaboracji

Pierwszy Sidekick, Peels the Banana Dog, pojawi się 1 listopada w karnetowym crossoverze z The Simpsons. Kolejni, tacy jak Lil’ Raptor, Spike, Flopsticks, Cuddle Team Jr czy Bonesy, trafią do sklepu 7 listopada. Według znanego leakera ShiinaBR, ceny Sidekicków będą wynosiły od 1200 do 1500 V-dolców – tyle samo, co skórki z dużych kolaboracji. Dla porównania, Flopsticks kosztować ma 1500 V-dolców, czyli więcej niż oryginalny strój wyceniony na 1200 V-dolców i tyle samo co dzisiejszy skin Xenomorfa z Obcego.

