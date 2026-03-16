Kim jest polski zdobywca Oscara? Zobacz nagrodzony film na YouTube

Dziś rano polskie media zdominowało jedno nazwisko – Maciek Szczerbowski. Przybliżamy sylwetkę twórcy, który zwyciężył w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film animowany.

Za nami 98. ceremonia wręczenia Oscarów, czyli nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Najlepszym filmem tegorocznej gali okazała się Jedna bitwa po drugiej, natomiast pod względem liczby zdobytych statuetek tuż za nim uplasowali się Grzesznicy. Choć tegoroczna gala obfitowała w wiele głośnych momentów, także Polacy mają powody do radości. Maciek Szczerbowski – kim jest polski zdobywca Oscara? Wyraźnym polskim akcentem była wygrana w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany. Zwyciężyła produkcja The Girl Who Cried Pearls, której współreżyserem jest Maciek Szczerbowski – urodzony w Poznaniu twórca, od lat związany z kanadyjską sceną animacji. Przybliżamy jego postać.

Szczerbowski wychował się w artystycznej rodzinie. Pierwsze lata życia spędził w Poznaniu, jednak jako dziesięciolatek wyemigrował z rodziną z Polski. Decyzja o wyjeździe zapadła w czasie narastających napięć społecznych w 1981 roku, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Po krótkim pobycie w Europie rodzina ostatecznie osiedliła się w Kanadzie, gdzie przyszły reżyser ukończył szkołę i rozpoczął studia teatralne, początkowo planując karierę związaną ze scenografią i kostiumografią. Przełomowym momentem w jego życiu okazało się spotkanie Chrisa Lavisa podczas zajęć z religioznawstwa. W 1997 roku artyści założyli studio Clyde Henry Productions i zaczęli eksperymentować z animacją poklatkową. Ich pierwszym dużym sukcesem był film Madame Tutli-Putli z 2007 roku, nagrodzony m.in. w Cannes i w Toronto oraz nominowany do Oscara. W kolejnych latach duet współpracował m.in. ze Spike’em Jonzem przy filmie Higglety Pigglety Pop! Życie to musi być coś więcej i realizował także projekty w technologii VR, takie jak Strangers with Patrick Watson czy Gymnasia.

The Girl Who Cried Pearls, to największy sukces twórcy. Film, przenosi widzów do Montrealu z początku XX wieku. Opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynce, której łzy zamieniają się w perły. Sprzedając je bezwzględnemu lombardziście, chłopiec zostaje wciągnięty w spiralę chciwości i musi wybrać między miłością a bogactwem. Film jest dostępny na YouTube ale w oryginalnej, francuskiej wersji językowej. Podczas odbierania statuetki Szczerbowski podziękował przede wszystkim środowisku artystycznemu, z którym pracował przez lata. Szczególne słowa uznania skierował w stronę Kanady – kraju, w którym rozwinął swoją karierę. Warto dodać, że Polacy mają wyjątkowe szczęście do tej kategorii oscarowej. W przeszłości statuetkę za najlepszy krótkometrażowy film animowany zdobył już Zbigniew Rybczyński za Tango, a w 2003 roku triumfował Tomasz Bagiński dzięki swojej Katedrze. Teraz do tego prestiżowego grona dołącza także Maciek Szczerbowski.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










