Kiler 3 ma scenarzystę. Film powstanie z zaskakującym twórcą

Rozpoczynają się pracę nad trzecią częścią Kilera.

Historia Jurka Kilera powróci na wielki ekran. Jeszcze na początku 2023 roku Cezary Pazura zdradził plany na stworzenie filmu. Teraz po latach spekulacji i zapowiedzi rozpoczęto prace nad trzecią odsłoną kultowej komedii z lat 90. Wybrano już nawet scenarzystę odpowiedzialnego za nową fabułę, a pierwsze szkice spotkały się z aprobatą Juliusza Machulskiego. Kiler 3 – wybrano scenarzystę do nowej części serii Choć po śmierci Jerzego Stuhra, Janusza Rewińskiego i Krzysztofa Kiersznowskiego wielu fanów uznało, że nie ma szans na kontynuację, projekt nie został porzucony. Twórcy doszli do wniosku, że świat Kilera wciąż ma potencjał i można go rozwinąć w inny sposób.

Jak poinformował serwis naEKRANIE za scenariusz do Kilera 3 odpowiada Malcolm XD, autor internetowego fenomenu Fanatyka oraz seriali Emigracja XD i Edukacja XD. To on ma nadać historii nowy ton, łącząc klasyczny humor Machulskiego z własnym stylem, rozpoznawalnym wśród młodszej publiczności. Nie wiadomo jeszcze, kto stanie za kamerą. Juliusz Machulski zaakceptował pomysł, ale nie ogłosił, czy zajmie się reżyserią, czy pozostanie jedynie w roli producenta.

GramTV przedstawia:

W obsadzie prawdopodobnie ponownie pojawi się Cezary Pazura, który od lat podkreślał, że chciałby wrócić do roli Jurka. Aktor sugerował kiedyś, że w nowej części widziałby bohatera w bardziej mrocznym wydaniu. Chciałbym, żeby Jurek Kiler okazał się twardzielem. Byśmy zrobili taką woltę, że wszyscy się z niego śmieją, a on… zabija naprawdę – przyznał aktor. Według naEKRANIE mówi się także o powrocie Małgorzaty Kożuchowskiej, Jana Englerta i Katarzyny Figury do swoich ról. Ich obecność miałaby nadać filmowi ciągłość i podkreślić więź z poprzednimi częściami. W tej chwili nie wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia i kiedy Kiler 3 trafi do kin.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.