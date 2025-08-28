Zaloguj się lub Zarejestruj

Kiler 3 ma scenarzystę. Film powstanie z zaskakującym twórcą

Radosław Krajewski
2025/08/28 10:40
2
0

Rozpoczynają się pracę nad trzecią częścią Kilera.

Historia Jurka Kilera powróci na wielki ekran. Jeszcze na początku 2023 roku Cezary Pazura zdradził plany na stworzenie filmu. Teraz po latach spekulacji i zapowiedzi rozpoczęto prace nad trzecią odsłoną kultowej komedii z lat 90. Wybrano już nawet scenarzystę odpowiedzialnego za nową fabułę, a pierwsze szkice spotkały się z aprobatą Juliusza Machulskiego.

Kiler 3
Kiler 3

Kiler 3 – wybrano scenarzystę do nowej części serii

Choć po śmierci Jerzego Stuhra, Janusza Rewińskiego i Krzysztofa Kiersznowskiego wielu fanów uznało, że nie ma szans na kontynuację, projekt nie został porzucony. Twórcy doszli do wniosku, że świat Kilera wciąż ma potencjał i można go rozwinąć w inny sposób.

Jak poinformował serwis naEKRANIE za scenariusz do Kilera 3 odpowiada Malcolm XD, autor internetowego fenomenu Fanatyka oraz seriali Emigracja XD i Edukacja XD. To on ma nadać historii nowy ton, łącząc klasyczny humor Machulskiego z własnym stylem, rozpoznawalnym wśród młodszej publiczności.

Nie wiadomo jeszcze, kto stanie za kamerą. Juliusz Machulski zaakceptował pomysł, ale nie ogłosił, czy zajmie się reżyserią, czy pozostanie jedynie w roli producenta.

GramTV przedstawia:

W obsadzie prawdopodobnie ponownie pojawi się Cezary Pazura, który od lat podkreślał, że chciałby wrócić do roli Jurka. Aktor sugerował kiedyś, że w nowej części widziałby bohatera w bardziej mrocznym wydaniu.

Chciałbym, żeby Jurek Kiler okazał się twardzielem. Byśmy zrobili taką woltę, że wszyscy się z niego śmieją, a on… zabija naprawdę – przyznał aktor.

Według naEKRANIE mówi się także o powrocie Małgorzaty Kożuchowskiej, Jana Englerta i Katarzyny Figury do swoich ról. Ich obecność miałaby nadać filmowi ciągłość i podkreślić więź z poprzednimi częściami.

W tej chwili nie wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia i kiedy Kiler 3 trafi do kin.

Źródło:https://naekranie.pl/aktualnosci/kiler-3-powstanie-wybrano-scenarzyste-1756364746

Tagi:

Popkultura
film
Cezary Pazura
polski film
Kiler
Juliusz Machulski
Kiler 3
scenarzysta
Malcolm XD
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 10:58
Silverburg napisał:

Litości....w dzisiejszych czasach to nie ma szans się udać, szczególnie, że części obsady nie ma już wśród żywych.

Dokładnie. Kiler miał sporo żartów i tekstów które przy dzisiejszej "wrażliwości" by nie przeszły. Więc da sie zrobic tylko jakas ugrzeczniona wersję ktora będzie co najwyżej parodią.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:47

Litości....w dzisiejszych czasach to nie ma szans się udać, szczególnie, że części obsady nie ma już wśród żywych.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112