Kiefer Sutherland zatrzymany przez policję. Co przeskrobał?

Kiefer Sutherland, aktor znany m.in. z roli w serialu 24 godziny, został w nocy z niedzieli na poniedziałek zatrzymany przez policję w Los Angeles po incydencie z udziałem kierowcy aplikacji przewozowej. Interwencja funkcjonariuszy nastąpiła po zgłoszeniu dotyczącym agresywnego zachowania pasażera, do którego miało dojść tuż po wejściu do pojazdu. Los Angeles Police Department przekazało, że aktor miał dopuścić się rękoczynów oraz kierować groźby karalne wobec kierowcy, choć żadna z osób nie odniosła obrażeń.

Kiefer Sutherland zatrzymany przez policję

Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania Sunset Boulevard i Fairfax Avenue. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, ustalili, że pasażer zidentyfikowany później jako Kiefer Sutherland zaatakował kierowcę i groził mu. To zachowanie miało doprowadzić do jego zatrzymania. Aktor został aresztowany pod zarzutem gróźb karalnych, a śledztwo w sprawie wciąż trwa. Wiadomo jednak, że Sutherland opuścił areszt jeszcze tego samego dnia po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tysięcy dolarów. Jego pierwsza rozprawa została wyznaczona na 2 lutego, a przedstawiciele aktora nie odnieśli się dotąd do sprawy.