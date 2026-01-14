Zaloguj się lub Zarejestruj

Kiefer Sutherland zatrzymany przez policję. Co przeskrobał?

Jakub Piwoński
2026/01/14 14:40
Aktor miał dopuścić się rękoczynów.

Kiefer Sutherland, aktor znany m.in. z roli w serialu 24 godziny, został w nocy z niedzieli na poniedziałek zatrzymany przez policję w Los Angeles po incydencie z udziałem kierowcy aplikacji przewozowej. Interwencja funkcjonariuszy nastąpiła po zgłoszeniu dotyczącym agresywnego zachowania pasażera, do którego miało dojść tuż po wejściu do pojazdu. Los Angeles Police Department przekazało, że aktor miał dopuścić się rękoczynów oraz kierować groźby karalne wobec kierowcy, choć żadna z osób nie odniosła obrażeń.

Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland zatrzymany przez policję

Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania Sunset Boulevard i Fairfax Avenue. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, ustalili, że pasażer zidentyfikowany później jako Kiefer Sutherland zaatakował kierowcę i groził mu. To zachowanie miało doprowadzić do jego zatrzymania. Aktor został aresztowany pod zarzutem gróźb karalnych, a śledztwo w sprawie wciąż trwa. Wiadomo jednak, że Sutherland opuścił areszt jeszcze tego samego dnia po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tysięcy dolarów. Jego pierwsza rozprawa została wyznaczona na 2 lutego, a przedstawiciele aktora nie odnieśli się dotąd do sprawy.

GramTV przedstawia:

Kiefer Sutherland najbardziej kojarzony jest z rolą Jacka Bauera w serialu 24 godziny, za którą dwukrotnie otrzymał nagrodę Emmy. Popularność przyniosły mu także występy w kinowych produkcjach z lat 80. i 90., które ugruntowały jego pozycję w Hollywood. W jego filmografii znajdują się m.in. Stań przy mnie, Telefon, Straceni chłopcy oraz Melancholia. Niedawno informowaliśmy, że aktor może wkrótce wrócić do swojej najsłynniejszej roli.

Źródło:https://www.wjbf.com/lifestyle/u-s-world-entertainment/ap-entertainment/ap-actor-kiefer-sutherland-arrested-for-allegedly-assaulting-a-ride-hail-driver-police-say/

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




