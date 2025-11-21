24 godziny powrócą? Jest plan na film

W ubiegłym roku pojawiły się pierwsze sygnały, że 20th Century Studios prowadzi wstępne prace nad filmową adaptacją kultowego serialu 24 godziny. Teraz, po niemal dwunastu miesiącach, powrót marki wydaje się bardziej realny niż kiedykolwiek.

Prace nad filmem od lat opóźniały kwestie finansowe. Producent Brian Grazer już wcześniej podkreślał, że koszty pełnometrażowej wersji były kluczową przeszkodą po zakończeniu ósmego sezonu. Produkcja musiałaby być droga, by utrzymać charakter i tempo serialu. Coraz częściej mówi się jednak, że najlepszym miejscem dla powrotu 24 godzin mogłaby być platforma streamingowa – Disney+, Netflix lub Prime Video.

Serial 24, stworzony przez Joela Surnowa i Roberta Cochrana, był emitowany na Foxie w latach 2001–2014 i doczekał się dziewięciu sezonów oraz telewizyjnego filmu Redemption. W roli agenta CTU, Jacka Bauera, wcielał się Kiefer Sutherland, a każda odsłona rozgrywała się w czasie rzeczywistym – 24 godziny na 24 odcinki. Produkcja zdobyła 68 nominacji do Emmy i zdobyła 20 statuetek, w tym za najlepszy serial dramatyczny oraz dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Na ten moment nie ujawniono żadnych szczegółów fabuły, a także nie wiadomo, czy 58-letni dziś Sutherland powróci w roli Bauera. Ale fani na pewno przyjęliby tę wiadomość z otwartymi ramionami.