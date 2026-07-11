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Helldivers 2 zapowiada walkę z oszustami zdobywającymi walutę premium, ale gracze nie są do końca zadowoleni

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/11 12:00
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Czy twórcom Helldivers 2 uda się pozbyć oszustów zdobywających walutę premium?

Arrowhead Game Studios poinformowało o wprowadzeniu nowych metod wykrywania osób, które w Helldivers 2 nieuczciwie zdobywają Super Credits, czyli walutę premium wykorzystywaną do zakupów w sklepie gry. Zapowiedź spotkała się jednak z mieszanym, a momentami wręcz negatywnym odbiorem ze strony społeczności.

Helldivers 2
Helldivers 2

Twórcy Helldivers 2 zapowiadają walkę z oszustami

Według deweloperów od premiery kooperacyjnej strzelanki część graczy wykorzystywała boty, exploity oraz metody duplikowania przedmiotów, aby gromadzić Super Credits w tempie niemożliwym do osiągnięcia podczas normalnej rozgrywki. Studio przyznało, że dopiero teraz, ponad dwa lata po debiucie gry, dysponuje narzędziami pozwalającymi skuteczniej wykrywać tego typu działania. Arrowhead określiło nowe rozwiązania jako radykalnie ulepszone i podkreśliło, że ich celem jest identyfikowanie graczy, którzy zdobywają walutę premium w sposób niezgodny z zasadami. W komunikacie zaznaczono również, że zdrowsza ekonomia gry sprawi, iż Super Credits zdobywane uczciwie podczas służby dla Super Ziemi zachowają swoją wartość.

GramTV przedstawia:

To właśnie określenie ekonomia stało się jednak jednym z głównych powodów krytyki. Wielu graczy zwróciło uwagę, że Helldivers 2 nie posiada systemu handlu między użytkownikami ani możliwości przekazywania przedmiotów innym osobom, dlatego ich zdaniem trudno mówić o klasycznej gospodarce wewnątrz gry. Na portalach Reddit oraz X pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Część graczy uznała komunikat za niefortunnie sformułowany i bardziej skoncentrowany na kwestiach finansowych niż na uczciwej rywalizacji. Niektórzy oskarżyli studio o wprowadzanie społeczności w błąd, twierdząc, że gracze wcale nie domagali się takich zmian. Pojawiły się również opinie, że problem oszustw byłby znacznie mniejszy, gdyby zdobywanie Super Credits w normalnej rozgrywce było łatwiejsze. Co sądzicie na ten temat?

Źródło:https://massivelyop.com/2026/07/10/helldivers-2-announces-new-methods-to-counter-cash-shop-currency-cheating-but-players-seem-unimpressed/

Tagi:

News
gra akcji
strzelanka
oszuści
Helldivers 2
Helldivers II
gra wieloosobowa
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
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