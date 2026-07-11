Helldivers 2 zapowiada walkę z oszustami zdobywającymi walutę premium, ale gracze nie są do końca zadowoleni

Arrowhead Game Studios poinformowało o wprowadzeniu nowych metod wykrywania osób, które w Helldivers 2 nieuczciwie zdobywają Super Credits, czyli walutę premium wykorzystywaną do zakupów w sklepie gry. Zapowiedź spotkała się jednak z mieszanym, a momentami wręcz negatywnym odbiorem ze strony społeczności.

Twórcy Helldivers 2 zapowiadają walkę z oszustami

Według deweloperów od premiery kooperacyjnej strzelanki część graczy wykorzystywała boty, exploity oraz metody duplikowania przedmiotów, aby gromadzić Super Credits w tempie niemożliwym do osiągnięcia podczas normalnej rozgrywki. Studio przyznało, że dopiero teraz, ponad dwa lata po debiucie gry, dysponuje narzędziami pozwalającymi skuteczniej wykrywać tego typu działania. Arrowhead określiło nowe rozwiązania jako radykalnie ulepszone i podkreśliło, że ich celem jest identyfikowanie graczy, którzy zdobywają walutę premium w sposób niezgodny z zasadami. W komunikacie zaznaczono również, że zdrowsza ekonomia gry sprawi, iż Super Credits zdobywane uczciwie podczas służby dla Super Ziemi zachowają swoją wartość.