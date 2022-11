Kiedy zadebiutuje The Last of Us? Jest konkretna data premiery serialu HBO

Pod koniec września HBO zaprezentowało pierwszy zwiastun serialowej wersji The Last of Us. Stacja nie była jeszcze wtedy gotowa podać oficjalną datę premiery swojej oczekiwanej produkcji. Prawdopodobnie dopiero drugi zwiastun serialu, który trafi do widzów jeszcze w tym roku, ujawni informację o debiucie ekranizacji serii Naughty Dog. HBO Max popełniło jednak błąd i przedwcześnie ujawniło konkretną datę premiery serialu.

The Last of Us – data premiery

Na platformie pojawił się zwiastun The Last of Us i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby w opisie nie podano daty debiutu produkcji. Jeżeli nie jest to pomyłką, to serial trafi do widzów już 15 stycznia 2023 roku. Warto pamiętać, że może być to kolejny błąd HBO Max, choć na to nie wygląda. Do czasu oficjalnego ujawnienia daty premiery warto traktować to jako plotkę.