Nowy materiał z Turok Origins. Zapowiedziano też wersję na kolejną platformę

Maciej Petryszyn
2026/02/05 17:25
Aż 18 lat minęło od premiery ostatniej pełnoprawnej gry z serii Turok. Niemniej w tym roku wyposzczeni fani polowania na dinozaury mają wreszcie zostać zaspokojeni.

Trwają bowiem prace nad Turok Origins. Co więcej, okazało się, iż gra od Saber Interactive zostanie wydana na jeszcze jedną platformę.

Turok Origins w wersji na Nintendo Switch 2

Podczas czwartkowego Nintendo Direct oficjalnie potwierdzono, że za na Nintendo Switch 2 również zagramy w Turok Origins. To wydanie ma pojawić się na rynku jesienią 2026 roku. Przy tym nie wiadomo, czy ten jeszcze nie do końca dokładny termin dotyczyć ma wszystkich wersji gry, czy też tyczy się wyłącznie tej przygotowanej z myślą o NS2.

Przy okazji tego ogłoszenia otrzymaliśmy też nieco nowych materiałów z rozgrywki. Możemy dzięki temu spojrzeć zarówno na piaszczyste, jak i bardziej zalesione tereny, a nawet na wnętrza pradawnych budowli. Są też fragmenty walk zarówno z bardziej humanoidalnymi przeciwnikami, jak i z ogromnymi kosmitami i dinozaurami.

Za Turok Origins odpowiedzialne jest studio, które wcześniej wydało na świat m.in. World War Z czy też współpracowało przy porcie Wiedźmina 3: Dziki Gon na Nintendo Switch 2. Tytuł ukaże się nie tylko na Nintendo Switch 2, ale również na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

