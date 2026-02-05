Nowy materiał z Turok Origins. Zapowiedziano też wersję na kolejną platformę

Aż 18 lat minęło od premiery ostatniej pełnoprawnej gry z serii Turok. Niemniej w tym roku wyposzczeni fani polowania na dinozaury mają wreszcie zostać zaspokojeni.

Trwają bowiem prace nad Turok Origins. Co więcej, okazało się, iż gra od Saber Interactive zostanie wydana na jeszcze jedną platformę.

Turok Origins w wersji na Nintendo Switch 2

Podczas czwartkowego Nintendo Direct oficjalnie potwierdzono, że za na Nintendo Switch 2 również zagramy w Turok Origins. To wydanie ma pojawić się na rynku jesienią 2026 roku. Przy tym nie wiadomo, czy ten jeszcze nie do końca dokładny termin dotyczyć ma wszystkich wersji gry, czy też tyczy się wyłącznie tej przygotowanej z myślą o NS2.