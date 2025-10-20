Zaloguj się lub Zarejestruj

Jurassic World Evolution 3 – kiedy premiera? Znamy dokładne godzinę debiutu gry

Mikołaj Ciesielski
2025/10/20 17:50
Gotowi na nową produkcję Frontier Developments?

Na początku miesiąca mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Jurassic World Evolution 3. W sieci pojawiły się tymczasem kolejna informacja, która z pewnością zainteresuje wszystkich graczy czekających na wspomniany tytuł. Dowiedzieliśmy się bowiem, o której dokładnie godzinie fani dinozaurów będą mogli rozpocząć swoją przygodę z trzecią odsłoną serii Jurassic World Evolution.

Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3

Ujawniono dokładną godzinę premiery Jurassic World Evolution 3

Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja Frontier Developments zadebiutuje na rynku 21 października 2025 roku. Okazuje się, że gracze z Polski będą mogli spędzić jutrzejsze popołudnie we własnym Parku Jurajskim. Oficjalna premiera Jurassic World Evolution 3 odbędzie się bowiem w naszym kraju o 16:00 (dzięki IGN).

Pomóż naturze znaleźć jakiś sposób. Syntetyzuj, hoduj i pielęgnuj prehistoryczne gatunki. Zarządzaj każdym gatunkiem i pozwól mu się rozwijać. Pomagaj dinozaurom rozmnażać się i przekazywać geny następnym pokoleniom. Stwórz niesamowite siedliska, w których twoje dinozaury będą prosperować. Buduj ekscytujące atrakcje, które zachwycą gości. Zapanuj nad sytuacją, gdy nieuchronnie nadejdzie katastrofa – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Jurassic World Evolution 3 zadebiutuje jutro na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami w trzeciej odsłonie – po raz pierwszy w historii serii – dostępne będą młode osobniki dinozaurów. Warto także dodać, że gra może pochwalić się polską wersją językową (napisy).

Źródło:https://www.ign.com/articles/jurassic-world-evolution-3-release-times-confirmed

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

