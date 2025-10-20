Jurassic World Evolution 3 – kiedy premiera? Znamy dokładne godzinę debiutu gry

Na początku miesiąca mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Jurassic World Evolution 3. W sieci pojawiły się tymczasem kolejna informacja, która z pewnością zainteresuje wszystkich graczy czekających na wspomniany tytuł. Dowiedzieliśmy się bowiem, o której dokładnie godzinie fani dinozaurów będą mogli rozpocząć swoją przygodę z trzecią odsłoną serii Jurassic World Evolution.

Ujawniono dokładną godzinę premiery Jurassic World Evolution 3

Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja Frontier Developments zadebiutuje na rynku 21 października 2025 roku. Okazuje się, że gracze z Polski będą mogli spędzić jutrzejsze popołudnie we własnym Parku Jurajskim. Oficjalna premiera Jurassic World Evolution 3 odbędzie się bowiem w naszym kraju o 16:00 (dzięki IGN).