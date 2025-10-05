Jurassic World Evolution 3 na nowym zwiastunie. Trailer prezentuje zespoły zarządzania i weterynarii

Jurassic World Evolution 3 otrzymało nowy zwiastun prezentujący kolejne nowości.

Frontier Developments zaprezentowało nowy zwiastun gry Jurassic World Evolution 3. Materiał wideo skupia się na aspektach zarządzania parkiem dinozaurów oraz zespołach odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie. Jurassic World Evolution 3 z nowym zwiastunem Gracze będą mieli do dyspozycji różne wyspecjalizowane drużyny, z których każda zajmie się innym elementem zarządzania: Zespół konserwacyjny – odpowiada za naprawę zużytego i uszkodzonego sprzętu, w tym ogrodzeń dinozaurów

– odpowiada za naprawę zużytego i uszkodzonego sprzętu, w tym ogrodzeń dinozaurów Rangerz y – pilnują komfortu dinozaurów, patrolują teren i reagują na potencjalne zagrożenia

y – pilnują komfortu dinozaurów, patrolują teren i reagują na potencjalne zagrożenia Mobilna jednostka weterynaryjna (MVU) – monitoruje zdrowie dinozaurów, leczy je i sprawdza, czy mają odpowiednie warunki. Aby działać, należy przypisać ją do posterunku rangerów, skąd będzie patrolować okolicę

– monitoruje zdrowie dinozaurów, leczy je i sprawdza, czy mają odpowiednie warunki. Aby działać, należy przypisać ją do posterunku rangerów, skąd będzie patrolować okolicę Zespoły przechwytujące – przypisane do kamer monitoringu, reagują w sytuacjach, gdy dinozaur wydostanie się z wybiegu. Szybko minimalizują szkody i odprowadzają go z powrotem do ogrodzenia

Oprócz funkcji zarządzania Frontier przypomniało o różnorodności prehistorycznych gatunków. Latem studio zaprezentowało Lokiceratopsa, czyli dinozaura nazwanego na cześć nordyckiego boga Lokiego. To roślinożerca, który dobrze dogaduje się z innymi gatunkami, ale jednocześnie jest bardzo terytorialny w kwestii prywatnych gniazd, których broni dla ochrony młodych.

GramTV przedstawia:

W Jurassic World Evolution 3 pojawi się ponad 80 gatunków prehistorycznych stworzeń, z czego 75 będzie można hodować i rozmnażać, tworząc całe dinozaurze rodziny. Gracze skorzystają też z licznych narzędzi kreatywnych, które pozwolą im projektować park zgodnie z własną wizją. Gra zaoferuje również pełnoprawną kampanię fabularną, w której powrócą znane postacie z serii filmów. Potwierdzono udział Jeffa Goldbluma, który ponownie wcieli się w dr. Iana Malcolma. Premiera Jurassic World Evolution 3 będzie miała miejsce już 21 października 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.