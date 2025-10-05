Jurassic World Evolution 3 na nowym zwiastunie. Trailer prezentuje zespoły zarządzania i weterynarii

Frontier Developments zaprezentowało nowy zwiastun gry Jurassic World Evolution 3. Materiał wideo skupia się na aspektach zarządzania parkiem dinozaurów oraz zespołach odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie.
Jurassic World Evolution 3 z nowym zwiastunem
Gracze będą mieli do dyspozycji różne wyspecjalizowane drużyny, z których każda zajmie się innym elementem zarządzania:
- Zespół konserwacyjny – odpowiada za naprawę zużytego i uszkodzonego sprzętu, w tym ogrodzeń dinozaurów
- Rangerzy – pilnują komfortu dinozaurów, patrolują teren i reagują na potencjalne zagrożenia
- Mobilna jednostka weterynaryjna (MVU) – monitoruje zdrowie dinozaurów, leczy je i sprawdza, czy mają odpowiednie warunki. Aby działać, należy przypisać ją do posterunku rangerów, skąd będzie patrolować okolicę
- Zespoły przechwytujące – przypisane do kamer monitoringu, reagują w sytuacjach, gdy dinozaur wydostanie się z wybiegu. Szybko minimalizują szkody i odprowadzają go z powrotem do ogrodzenia
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!