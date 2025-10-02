Kiedy pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday? Trailer pojawi się w szczególnym dniu

Disney wie, jak promować swoje hity.

Marvel Studios szykuje się do jednej z największych premier w swojej historii. Avengers: Doomsday, piąta odsłona przygód kultowej drużyny superbohaterów, zadebiutuje dopiero w grudniu 2026 roku, ale według najnowszych doniesień pierwsze oficjalne materiały promocyjne mogą pojawić się znacznie wcześniej. Avengers: Doomsday – kiedy premiera pierwszego zwiastuna? Film niedawno zakończył zdjęcia w Wielkiej Brytanii, co da twórcom aż osiemnaście miesięcy na dopracowanie efektów specjalnych i montaż. Do tej pory fani mogli jedynie śledzić nieoficjalne przecieki ze zdjęć na planie oraz grafiki koncepcyjne, a także gadżety związane z ekipą filmową. Niedawno reżyserzy podzielili się nową fotografią, która sugeruje oczekiwany przez wszystkich fanów pojedynek między superbohaterami. Teraz do sieci trafiły informacje dotyczące premiery pierwszego zwiastuna Avengers: Doomsday.

Znany branżowy informator Daniel Richtman twierdzi, że Marvel planuje dołączyć pierwszy materiał z Avengers: Doomsday do seansów filmu Avatar: Ogień i popiół. Produkcja Jamesa Camerona trafi do kin 19 grudnia tego roku. To oznacza, że zwiastun Avengersów mógłby być jednym z głównych wabików dla widzów wybierających się na trzecią część Avatara. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trailer trafi do sieci. Studio może zdecydować się na kilka możliwych scenariuszy. Jednym z nich jest publikacja zwiastuna tydzień przed premierą Avatara, w okolicach 8–12 grudnia, aby rozgrzać atmosferę przed sezonem świątecznym. Inną opcją jest udostępnienie materiału tuż przed premierą filmu Camerona, co pozwoliłoby wykorzystać falę zainteresowania obiema superprodukcjami. Najbardziej prawdopodobny wydaje się jednak wariant, w którym zwiastun przez kilka dni dostępny będzie wyłącznie w kinach, a dopiero później trafi do internetu. Marvel stosował już podobną strategię w przypadku Doktora Strange’a w multiwersum obłędu, którego pierwszy teaser przez pewien czas można było zobaczyć tylko po seansach Spider-Mana: Bez drogi do domu.

Ekskluzywne okna dla zwiastunów stały się popularnym narzędziem marketingowym w Hollywood. W ostatnich miesiącach Universal stosował podobne rozwiązanie przy promocji nadchodzącej superprodukcji Christophera Nolana The Odyssey, której materiał wideo również dostępny jest wyłącznie w kinach. Za reżyserię odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.