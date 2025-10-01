Nowe tajemnice zdjęcie z Avengers: Doomsday. Fani mają trop, co może oznaczać

Reżyserzy nowych Avengersów mogli potwierdzić wcześniejsze plotki o fabule filmu.

Joe i Anthony Russo, reżyserzy Avengers: Doomsday, postanowili podgrzać atmosferę wokół filmu. Chociaż zdjęcia do produkcji już się zakończyły, a ekipa otrzymała gadżety z wizerunkiem superbohaterów, którzy wystąpią w filmie, to twórcy udostępnili nową fotografię z planu piątej części serii, która natychmiast stała się przedmiotem spekulacji wśród fanów. Avengers: Doomsday – tajemnicze zdjęcie od reżyserów filmu z ukrytą niespodzianką Na czarno-białym ujęciu widać Joe Russo siedzącego na krześle w otoczeniu rozbudowanej konstrukcji green screenu oraz sprzętu filmowego. Zdjęcie opatrzono podpisem: „Przyjrzyjcie się uważnie…”. Tym krótkim komentarzem reżyserzy zasugerowali, że w kadrze ukryta została wskazówka dotycząca fabuły filmu Avengers: Doomsday.

Część widzów zareagowała rozczarowaniem, twierdząc, że to kolejny przykład marketingowej zagrywki mającej jedynie podsycać emocje. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet opinie, że bracia Russo zwyczajnie bawią się oczekiwaniami fanów, a zdjęcie wcale nie kryje żadnej tajemnicy. Z drugiej strony nie brakuje osób przekonanych, że twórcy faktycznie zostawili subtelne tropy. Jeden z internautów zasugerował, że pochylony ekran po lewej stronie przypomina literę „A”, punkty na green screenie układają się w litery „V” i „S”, natomiast po prawej stronie widoczne są kształty przypominające kilka liter „X”. Według tej interpretacji fotografia może wskazywać na ekranizację komiksowego crossovera Avengers vs. X-Men z 2012 roku.

Nie jest to pierwsza teoria łącząca Avengers: Doomsday z historią „Avengers kontra X-Men”. Takie przypuszczenia pojawiały się już wcześniej, głównie z powodu imponującej obsady. W filmie zobaczymy zarówno dobrze znanych bohaterów MCU, jak Chrisa Hemswortha w roli Thora czy Florence Pugh jako Yelenę Belową, jak i aktorów związanych z dawnymi produkcjami Foxa o mutantach. Patrick Stewart ma ponownie wcielić się w Profesora X, a Ian McKellen powróci jako Magneto. Wszystko to sprawia, że koncepcja adaptacji słynnego komiksowego starcia wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Nie byłby to pierwszy raz, gdy bracia Russo ukryliby w niewinnym zdjęciu zapowiedź wielkiego tytułu. W 2018 roku opublikowali bardzo podobną fotografię, również opatrzoną podpisem „Przyjrzyjcie się uważnie…”. Wówczas internauci, analizując szczegóły kadru, odkryli, że ujawniona w ten sposób została nazwa Avengers: Koniec gry. Nic więc dziwnego, że i tym razem fani postanowili wnikliwie przeanalizować każdy szczegół. Za reżyserię odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.