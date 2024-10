KFC w Tekkenie? Był pomysł, by postać kojarzona z kurczakami była wojownikiem

W rozmowie z The Gamer Harada ujawnił kulisy tych negocjacji. "Dawno temu chciałem, by pułkownik Sanders z Kentucky Fried Chicken walczył" – powiedział. W związku z tym udał się do centrali KFC w Japonii, jednak jego propozycja została odrzucona z powodu "złego wyglądu" postaci. Dla Harady było to zaskakujące, ponieważ wierzył, że charakterystyczna sylwetka Sandersa mogłaby doskonale wpasować się w świat Tekkena.