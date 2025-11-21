Zaloguj się lub Zarejestruj

Kevin Spacey twierdzi, że jest praktycznie bezdomny

Jakub Piwoński
2025/11/21 10:00
0
0

Aktor informuje o swoich problemach.

Jeden z najbardziej cenionych aktorów – niegdyś. Dziś – cień własnego siebie. Kevin Spacey ujawnił w rozmowie z The Telegraph, że po latach oskarżeń o napaść seksualną – które zrujnowały jego karierę i pochłonęły ogromne środki finansowe – żyje dziś praktycznie bez dachu nad głową.

Kevin Spacey
Kevin Spacey

Kevin Spacey twierdzi, że jest praktycznie bezdomny

Dwukrotny zdobywca Oscara przyznał z nieskrywaną szczerością:

Mieszkam w hotelach, mieszkam w Airbnb. Jadę tam, gdzie jest praca. Dosłownie nie mam domu… Koszty w ciągu ostatnich siedmiu lat były astronomiczne. Miałem bardzo mało dochodów.

Aktor zdradził, że jego dom w Baltimore został przejęty przez komornika, o czym mówił już w czerwcu 2024 roku. Wówczas przyznał, że zalegał z „milionami” dolarów związanych z kosztami sądowymi. Mimo trudnej sytuacji finansowej Spacey podkreśla, że jest w kontakcie z „kilkoma niezwykle wpływowymi osobami”, które chcą pomóc mu wrócić do pracy. Aktor liczy na telefon od reżyserów największego kalibru.

Moim zdaniem, jeśli Martin Scorsese lub Quentin Tarantino zadzwonią jutro do mojego menedżera, to będzie koniec. Byłbym zaszczycony, gdyby ktoś o takim talencie się do mnie odezwał – tłumaczy.

GramTV przedstawia:

Wywiad został przeprowadzony podczas przerwy w trakcie jego występów… wokalnych. Spacey realizuje krótką trasę koncertową, śpiewając standardy w klubach nocnych na Cyprze. W ostatnich latach grywał także w kilku filmach finansowanych głównie przez włoskich producentów.

Choć aktor wygrał już część spraw sądowych, Hollywood wciąż trzyma go na dystans. Branża – jak podkreśla The Telegraph – nie chce go zatrudniać, a sama skala oskarżeń przyćmiła jego dorobek, niezależnie od tego, czy zarzuty były zasadne. W obronie Spaceya w ubiegłym roku wystąpiła garstka hollywoodzkich gwiazd, m.in. Liam Neeson, Sharon Stone, F. Murray Abraham i Stephen Fry, apelując o umożliwienie mu powrotu do pracy. Kampania ta jednak nie przyniosła skutku.

Przypomnijmy, że Kevin Spacey był niegdyś jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia, z rolami w takich klasykach jak American Beauty, Podejrzani, Siedem, Tajemnice Los Angeles, Glengarry Glen Ross, Negocjator czy House of Cards. Dziś jego przyszłość w Hollywood pozostaje niepewna jak nigdy wcześniej.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/20/kevin-spacey-is-homeless

Tagi:

Popkultura
aktor
Kevin Spacey
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112