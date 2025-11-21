Kevin Spacey twierdzi, że jest praktycznie bezdomny

Jeden z najbardziej cenionych aktorów – niegdyś. Dziś – cień własnego siebie. Kevin Spacey ujawnił w rozmowie z The Telegraph, że po latach oskarżeń o napaść seksualną – które zrujnowały jego karierę i pochłonęły ogromne środki finansowe – żyje dziś praktycznie bez dachu nad głową.

Moim zdaniem, jeśli Martin Scorsese lub Quentin Tarantino zadzwonią jutro do mojego menedżera, to będzie koniec. Byłbym zaszczycony, gdyby ktoś o takim talencie się do mnie odezwał – tłumaczy.

Aktor zdradził, że jego dom w Baltimore został przejęty przez komornika, o czym mówił już w czerwcu 2024 roku. Wówczas przyznał, że zalegał z „milionami” dolarów związanych z kosztami sądowymi. Mimo trudnej sytuacji finansowej Spacey podkreśla, że jest w kontakcie z „kilkoma niezwykle wpływowymi osobami”, które chcą pomóc mu wrócić do pracy. Aktor liczy na telefon od reżyserów największego kalibru.

Mieszkam w hotelach, mieszkam w Airbnb. Jadę tam, gdzie jest praca. Dosłownie nie mam domu… Koszty w ciągu ostatnich siedmiu lat były astronomiczne. Miałem bardzo mało dochodów.

Wywiad został przeprowadzony podczas przerwy w trakcie jego występów… wokalnych. Spacey realizuje krótką trasę koncertową, śpiewając standardy w klubach nocnych na Cyprze. W ostatnich latach grywał także w kilku filmach finansowanych głównie przez włoskich producentów.

Choć aktor wygrał już część spraw sądowych, Hollywood wciąż trzyma go na dystans. Branża – jak podkreśla The Telegraph – nie chce go zatrudniać, a sama skala oskarżeń przyćmiła jego dorobek, niezależnie od tego, czy zarzuty były zasadne. W obronie Spaceya w ubiegłym roku wystąpiła garstka hollywoodzkich gwiazd, m.in. Liam Neeson, Sharon Stone, F. Murray Abraham i Stephen Fry, apelując o umożliwienie mu powrotu do pracy. Kampania ta jednak nie przyniosła skutku.

Przypomnijmy, że Kevin Spacey był niegdyś jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia, z rolami w takich klasykach jak American Beauty, Podejrzani, Siedem, Tajemnice Los Angeles, Glengarry Glen Ross, Negocjator czy House of Cards. Dziś jego przyszłość w Hollywood pozostaje niepewna jak nigdy wcześniej.