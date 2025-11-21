Jeden z najbardziej cenionych aktorów – niegdyś. Dziś – cień własnego siebie. Kevin Spacey ujawnił w rozmowie z The Telegraph, że po latach oskarżeń o napaść seksualną – które zrujnowały jego karierę i pochłonęły ogromne środki finansowe – żyje dziś praktycznie bez dachu nad głową.
Kevin Spacey twierdzi, że jest praktycznie bezdomny
Dwukrotny zdobywca Oscara przyznał z nieskrywaną szczerością:
Mieszkam w hotelach, mieszkam w Airbnb. Jadę tam, gdzie jest praca. Dosłownie nie mam domu… Koszty w ciągu ostatnich siedmiu lat były astronomiczne. Miałem bardzo mało dochodów.
Aktor zdradził, że jego dom w Baltimore został przejęty przez komornika, o czym mówił już w czerwcu 2024 roku. Wówczas przyznał, że zalegał z „milionami” dolarów związanych z kosztami sądowymi. Mimo trudnej sytuacji finansowej Spacey podkreśla, że jest w kontakcie z „kilkoma niezwykle wpływowymi osobami”, które chcą pomóc mu wrócić do pracy. Aktor liczy na telefon od reżyserów największego kalibru.
Moim zdaniem, jeśli Martin Scorsese lub Quentin Tarantino zadzwonią jutro do mojego menedżera, to będzie koniec. Byłbym zaszczycony, gdyby ktoś o takim talencie się do mnie odezwał – tłumaczy.
GramTV przedstawia:
Wywiad został przeprowadzony podczas przerwy w trakcie jego występów… wokalnych. Spacey realizuje krótką trasę koncertową, śpiewając standardy w klubach nocnych na Cyprze. W ostatnich latach grywał także w kilku filmach finansowanych głównie przez włoskich producentów.
Choć aktor wygrał już część spraw sądowych, Hollywood wciąż trzyma go na dystans. Branża – jak podkreśla The Telegraph – nie chce go zatrudniać, a sama skala oskarżeń przyćmiła jego dorobek, niezależnie od tego, czy zarzuty były zasadne. W obronie Spaceya w ubiegłym roku wystąpiła garstka hollywoodzkich gwiazd, m.in. Liam Neeson, Sharon Stone, F. Murray Abraham i Stephen Fry, apelując o umożliwienie mu powrotu do pracy. Kampania ta jednak nie przyniosła skutku.
Przypomnijmy, że Kevin Spacey był niegdyś jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia, z rolami w takich klasykach jak American Beauty, Podejrzani, Siedem, Tajemnice Los Angeles, Glengarry Glen Ross, Negocjator czy House of Cards. Dziś jego przyszłość w Hollywood pozostaje niepewna jak nigdy wcześniej.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!