Kevin Spacey marzy o współpracy z Martinem Scorsese, ale nowe życie znalazł we Włoszech

Jak donosi blog World of Reel, Kevin Spacey został uhonorowany na Festiwalu Filmowym w Lukce, gdzie otrzymał nagrodę za całokształt kariery. Na wydarzeniu odbyła się również światowa premiera jego nowego filmu – historycznego thrillera 1780. Aktor ujawnia, z jakimi reżyserami chciałby kiedyś współpracować. Wydaje się to jednak wątpliwe w realizacji.

Kevin Spacey chciałby współpracować z Martinem Scorsese

Choć w Hollywood jego nazwisko wciąż pozostaje na czarnej liście po oskarżeniach z 2017 roku, we Włoszech Spacey cieszy się niesłabnącym uznaniem. Włosi jako jedyni dali mu szansę na artystyczny powrót. Aktor podziękował Franco Nero, reżyserowi L’uomo che disegnò Dio, mówiąc: „Jestem wdzięczny Franco. Zadzwonił do mnie, kiedy nikt mnie nie chciał, i powiedział, że ten film to tylko przystawka”.