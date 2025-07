Aktor Kevin Spacey domaga się ujawnienia „listy Epsteina”. Co na to Donald Trump?

Do grona krytyków oficjalnej narracji dołączył Kevin Spacey. Aktor, którego nazwisko pojawiło się w odtajnionych aktach sądowych w związku ze sprawą Epsteina, publicznie wezwał administrację USA do opublikowania wszystkich dokumentów. Aktor napisał na X:

Pomimo zapewnień FBI i Departamentu Sprawiedliwości, że słynna „lista Epsteina” nie istnieje, temat nie przestaje budzić emocji. Dokument, który rzekomo miał zawierać nazwiska wpływowych osób zamieszanych w skandaliczny proceder handlu ludźmi i wykorzystywania nieletnich, od lat elektryzuje opinię publiczną i media. Pomimo wcześniejszych deklaracji, Donald Trump nie zdecydował się kontynuować procesu jej ujawniania – co tylko wzmaga podejrzenia i teorie spiskowe. Słynny aktor domaga się jej pełnego ujawnienia.

Choć Spacey został uniewinniony w głośnych sprawach o napaść seksualną, nadal funkcjonuje na marginesie Hollywood. Jego obecność w tzw. „rejestrze lotów” samolotu należącego do Jeffreya Epsteina – tzw. Lolita Express – nie dowodzi winy. Warto jednak odnotować, że pojawia się w towarzystwie takich postaci jak Bill Clinton, Donald Trump, Leonardo DiCaprio czy Stephen Hawking. Mimo że utrzymywali kontakty z Epsteinem, nie ma jak dotąd żadnych dowodów potwierdzających, że brali udział lub mieli świadomość przestępczego procederu, którego dopuszczali się Epstein i jego współpracownicy. Kluczowym dowodem miała być tzw. odtajniona lista – dokument, który, o ile rzeczywiście istnieje, najprawdopodobniej jeszcze długo nie ujrzy światła dziennego.

Ujawnijcie akta Epsteina. Wszystkie. Ci z nas, którzy nie mają nic do ukrycia, nie mogą już doczekać się nadejścia prawdy. Nie chcę koncentrować tego wokół siebie, ale media już zdążyły to zrobić za mnie.

Jeszcze na początku roku prokuratorka Pam Bondi twierdziła, że posiada listę klientów Epsteina i trzyma ją „na swoim biurku”. Ujawniono wówczas kilkaset stron nazwanych „fazą pierwszą”, ale kolejne etapy nie nastąpiły. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, administracja Trumpa ostatecznie wycofała się z dalszego ujawniania dokumentów.

Dla wielu komentatorów to dowód na to, że cała sprawa nie została jeszcze zamknięta – a pytania o prawdziwy zakres wpływów Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell wciąż pozostają bez odpowiedzi. Chcących zapoznać się z tematem odsyłamy do dokumentu na Netflix pt. Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty.

