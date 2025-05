Kevin Feige walczy o przetrwanie Marvela. MCU przestaje być gwarantem sukcesu

Filmowy świat Marvela nie jest dziś tym, czym był jeszcze kilka lat temu. Co na to Kevin Feige?

Według najnowszego raportu The Wall Street Journal , Feige wreszcie dostrzegł, że Marvel popadł w twórczy chaos i zamienił się w „klub bez nowych fanów”. Coraz więcej widzów ma poczucie, że śledzenie filmów i seriali Marvela to bardziej obowiązek niż rozrywka. Zmęczenie materiałem jest realne — a zdaniem wielu widoczne są też spadek jakości, brak spójnej wizji i kreatywna stagnacja. I mnożenie się produkcji na potęgę.

Jeszcze kilka lat temu Marvel Studios miało opinię nieomylnego giganta — każda premiera była pewniakiem do miliardowych zysków. Dziś jednak ten błysk wyraźnie przygasł. Jak na razie saga Multiverse, która miała być nowym otwarcie, przynosi finansowe rozczarowania. To chwiejący się statek MCU, czy może już tonący? Sytuację próbuje ratować sam Kevin Feige — twarz sukcesów Marvela, który teraz staje się też twarzą jego największego kryzysu.

W odpowiedzi Feige ponoć wraca do korzeni — chce znów samodzielnie nadzorować proces twórczy. Znaczącą zmianą ma być stawianie nie na ilość, a na jakość nowych filmów. Już wcześniej znany był z obsesyjnej kontroli: ingerował w scenariusze, przerabiał sceny na planie i montował filmy tak, by trzymały się jego wizji. Gdy coś nie grało, potrafił zorganizować dokrętki i całkowicie przebudować strukturę filmu. Jeden z jego najbliższych współpracowników miał nawet powtarzać: „Możemy naprawić każdy film, jeśli nakręcimy go ponownie”.