Kena: Bridge of Spirits – dziś premiera gry na Steam

O tym, co nowego pojawi się w produkcji autorstwa Ember Lab dowiecie się z naszego poprzedniego artykułu . Warto zaznaczyć jednak, że obecnie możecie nabyć grę z 25% zniżką . Zachęcamy do odwiedzenia profilu gry na Steam .

Jedna z najpiękniejszych gier minionego roku z pewnością poszerzy dziś grono swoich odbiorców. Kena: Bridge of Spirits debiutuje bowiem na Steam, gdzie wygląda jej sporo graczy . Chętnie usłyszymy, czy należycie do tej grupy, która ze względu na wcześniejszą dostępność gry, ograniczającą się wyłącznie do Epic Games Store zrezygnowała ze sprawdzenia tego tytułu.

A jeśli ciągle zastanawiacie się nad tym, czy zagrać w Kena: Bridge of Spirits, zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Matusz w swoim tekście, zatytułowanym „Kena: Bridge of Spirits – Najlepsza Zelda tego roku”, wychwala uroczą oprawę graficzną oraz różnorodną rozgrywkę, przywodzącą na myśl serię Darksiders. Po nosie oberwało się natomiast niektórym z zagadek i monotonności w projektach lokacji.



Dajcie znać, jeśli już graliście w Kena: Bridge of Spirits i czy zgadzacie się pozytywnymi opiniami skierowanymi w stronę dzieła ekipy Ember Lab. Na koniec przypomnijmy, że omawiana produkcja zadebiutowała na rynku 21 września ubiegłego roku i jest dostępna na PC, oraz PlayStation 4 i PlayStation 5.