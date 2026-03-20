Keanu Reeves wróci jako Neo? Na Matrixa 5 jeszcze długo poczekamy

Reżyser w rozmowie z Variety podkreślił, że projekt wciąż znajduje się na bardzo wczesnym etapie prac i na razie najważniejszy jest sam scenariusz:

Jeszcze w 2024 roku Warner Bros. oficjalnie zapowiedziało powstanie Matrixa 5. Niestety od tego czasu nie usłyszeliśmy żadnych nowych szczegółów o filmie, aż do początku marca, kiedy to reżyser i scenarzysta Drew Goddard przyznał, że prace nad filmem trwają i wkrótce będzie gotowa pierwsza wersja scenariusza. Teraz twórca ponownie wspomniał o powrocie Matrixa i poruszył temat powrotu Keanu Reevesa do roli Neo.

Jednym z największych znaków zapytania pozostaje obsada. Na pytanie o powrót Keanu Reevesa i innych aktorów znanych z poprzednich części, Goddard nie zdradził żadnych konkretów:

Nie mogę powiedzieć zbyt wiele, ponieważ wciąż jesteśmy na etapie pisania scenariusza. Muszę dać sobie przestrzeń, by znaleźć najlepszą historię. Podchodzę do tego tak, jak do każdego projektu. Zadaję sobie pytanie, czy to kocham. Kocham to, co Lana i Lilly Wachowski stworzyły w tych filmach. Znaczą dla mnie bardzo wiele i miały ogromny wpływ na mój twórczy głos. Traktuję tę odpowiedzialność bardzo poważnie. Czuję ciężar tego, by oddać sprawiedliwość fanom, twórcom i samemu sobie jako fanowi.

To oznacza, że produkcja wciąż jest na etapie rozwoju i daleko jej do momentu, w którym studio mogłoby ogłosić szczegóły dotyczące obsady. Wygląda jednak na to, że Goddard nie odrzuca całkowicie bohaterów z poprzednich odsłon i bierze pod uwagę ich powrót.

Twórca odniósł się również do chłodniejszego przyjęcia filmu Matrix Zmartwychwstania z 2021 roku, który nie spełnił oczekiwań finansowych:

Nie wiem. Na mnie ten film zadziałał. Byłem głęboko poruszony, kiedy go oglądałem. Być może to najbardziej emocjonalna część całej serii. Wiem, że trafił na trudny czas pandemii i moment, gdy Warner Bros. wypuszczało wszystko równocześnie do streamingu.

Czwarta część serii zebrała umiarkowanie pozytywne recenzje, lecz nie spełniła oczekiwań finansowych. Film uzyskał 63% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes, jednak Matrix Zmartwychwstania nie poradził sobie najlepiej w kinach. Na całym świecie zarobił zaledwie 157,3 miliona dolarów, przy budżecie wynoszącym 190 mln dolarów. Wpływ na wynik miała jednak pandemia oraz równoczesna premiera w kinie i w serwisie HBO Max. Dla porównania wcześniejsze odsłony osiągały znacznie wyższe wyniki box office. Matrix zarobił około 467 milionów dolarów, Matrix Reaktywacja około 741 milionów, a Matrix Rewolucje 427 milionów dolarów.