Constantine 2 będzie tylko dla widzów dorosłych. Twórcy chcą nakręcić brutalny film

We wrześniu Warner Bros. zrobił niespodziankę wszystkim sympatykom Keanu Reevesa i ogłosił powstanie drugiej części Constantine’a. Dla aktora będzie to powrót do roli po prawie dwudziestu latach. Na stołku reżyserskim ponownie zasiądzie Francis Lawrence, który w rozmowie z The Wrap ujawnił, że nie zamierzają się ograniczać i film otrzyma kategorię wiekową R (tylko dla dorosłych widzów).

Constantine 2 będzie brutalny, ale również zabawny

Reżyser powiedział, że nie wie kiedy ruszą prace na planie Constantine’a 2, gdyż obecnie nie mają jeszcze napisanego scenariusza. Pomysłów na historię nie brakuje, ale Lawrence nie spodziewa się, że film powstanie w najbliższym czasie.

Mamy zarodki pomysłów. A Keanu i ja kręcimy się wokół tego od jakiegoś czasu i zawsze chcieliśmy to zrobić. Po prostu w końcu pokonaliśmy przeszkodę, teraz możemy iść do przodu i naprawdę to zrobić. Teraz musimy zakasać rękawy i rzucić się do działania. Ale mamy mnóstwo pomysłów.

Jeżeli nikt w Warner Bros. nie zablokuje pomysłów reżysera i głównej gwiazdy, to w odróżnieniu od pierwszego filmu, kontynuacja będzie przeznaczona wyłącznie dla widzów dorosłych. Chociaż Constantine z 2005 roku również otrzymał kategorię wiekową R, to twórcy celowali w PG-13, dlatego nie mogli nakręcić takiego filmu, jakiego by chcieli. Teraz ma to się zmienić.

Jedną z największych rzeczy w pierwszym filmie było to, że przestrzegaliśmy zasad kręcenia filmu PG-13 pod względem przemocy, krwi, języka, seksualności według zaleceń Warner Bros. Ale komisja przyznająca oceny i tak dała nam twarde R. I bardzo, bardzo żałuję, że mamy film z oceną R, który tak naprawdę jest filmem PG-13. A gdybym mógł zrobić film z R-ką, naprawdę zrobiłbym film z oceną R. Zrobiłbym to o wiele bardziej przerażająco i brutalnie i naprawdę nakręciłbym film z oceną R.