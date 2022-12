Constantine 2 powstanie za późno? Gwiazdor obawia się hollywoodzkiej akcji w kontynuacji

Peter Stormare wcielający się w Lucyfera w rozmowie ze Screen Rant potwierdził, że wielokrotnie rozmawiano o kontynuacji Constantine’a po premierze pierwszej części. I żałuje, że projekt nigdy nie doszedł do skutku, gdyż teraz uważa, że ciężko będzie twórcom wyprodukować taki film, jaki by chcieli, bez nacisków producentów z Warner Bros., którzy woleliby film wypełniony kolorową akcją pełną wybuchów, a nie prosty film opowiadający o kolejnych losach tytułowego bohatera.

Jeśli robisz kontynuację, powinieneś zrobić to wcześniej. Ale jeśli mamy tego samego reżysera, tego samego scenarzystę, tę samą obsadę, może uda nam się to zrobić. On [Keanu Reeves] i ja jesteśmy całkiem blisko, jedyny, którego naprawdę znam ze społeczności aktorów w Hollywood, on po prostu chciał utrzymać to w tej samej formule, jak sądzę. Ale także studia są tutaj dziwne, ponieważ chcą „boom, crash, bang” i aby zrobić kontynuację Constantine’a, jestem pewien, że będzie milion razy więcej efekty specjalne i tyle. Myślę, że Keanu im powiedział: „Chcę zachować atmosferę pierwszego filmu. Prostą historię opartą na postaciach, a nie na efektach specjalnych”.

Aktor kontynuował swoją wypowiedź, w której podał za przykład Ojca chrzestnego III, który zadebiutował szesnaście lat po premierze drugiej części i nie zyskał wiernego grona fanów, jak dwie pierwsze odsłony.

To jest problem ze stworzeniem Constantine’a 2, może być po prostu za późno. Dobrze, jeśli Keanu może wyrazić własne zdanie i powiedzieć: „Wchodzę w to lub nie”. Ale jeśli Francis Lawrence jest reżyserem, a scenarzyści napiszą to jak pierwszy film, z kilkoma innymi wyborami, z kilkoma nowymi zwrotami akcji i innymi poprawkami, może to być dobre, ale myślę, że jeśli zrobimy to po prostu w stylu wielkiej akcji z wybuchami, to nie zadziała. Nikt nie będzie chciał tego oglądać. Dobrym przykładem jest Ojciec chrzestny III. Nie znam nikogo, kto kocha Ojca chrzestnego III. Myślę, że jeśli to trwa zbyt długo, wszystko się popsuje, bo tak jest na świecie i jak mówi stare powiedzenie wikingów, trzeba kuć żelazo, póki gorące.