Keanu Reeves nękany przez prześladowcę. Sprawa trafiła do sądu

Radosław Krajewski

Gwiazdor nie mógł się w tym przypadku popisać swoim szerokim wachlarzem umiejętności kaskaderskich.

Keanu Reeves zobaczymy w tym roku w czwartej części Johna Wicka, a za kilka lat do kin trafi Constantine 2, o którym aktor niedawno po raz pierwszy wypowiedział się od czasu oficjalnej zapowiedzi filmu. W ostatnim czasie gwiazdorowi jednak nie było do śmiechu, a wszystko przez pewną osobę, która notorycznie go prześladowała. Sprawa przybrała na tyle poważny obrót, że stalker otrzymał tymczasowy zakaz zbliżania się do aktora. Keanu Reeves nękany przez nieznanego sprawcę Wniosek został złożony do Sądu Najwyższego w Los Angeles we wtorek przez prawnika Reevesa, Mathew Rosengarta, przeciwko 38-letniemu mężczyźnie. Z dokumentów dowiadujemy się, że oskarżony miał prześladować, nękać i naruszać własność aktora, wielokrotnie pojawiając się w domu gwiazdora nieproszony. Nakaz opisuje go jako zupełnie nieznaną Reevesowi osobę, nieposiadającą stałego miejsca zamieszkania, ale „zaangażowanego w ciągłe niepokojące i nękające oraz zagrażające zachowania”, począwszy od listopada 2022 roku. We wniosku podano, że aktor odczuwał „znaczne cierpienie od czasu rozpoczęcia prześladowania i nękania”.

Dochodzenie wykazało, że od listopada ubiegłego roku do stycznia bieżącego roku oskarżona osoba przebywała w domu Reevesa w Los Angeles co najmniej sześć razy. Co ciekawe, prześladowca ma bogatą przeszłość kryminalną z ostatnich dwudziestu lat. Stalker był skazywany za napaść, posiadanie narkotyków, kradzieże, a także stawianie oporu podczas aresztowania i zakłócanie porządku publicznego na Rhode Island. Dodatkowe zarzuty w toczącej się sprawie, która nie jest powiązana z Reevesem, obejmują włamanie i wejście z zamiarem popełnienia przestępstwa, a także posiadanie narzędzi służących do włamania.

