Każy prawdziwy fan Batmana ucieszy się na tę wiadomość. Wielki twórca wraca do świata DC

Nie muszę już robić tych rzeczy, robię to tylko wtedy, gdy jest to coś interesującego. To nie Superman, ale to coś w stylu Batmana.

Po latach spędzonych poza głównym nurtem komiksu — na pisaniu powieści i prowadzeniu własnego Substacka — Morrison wraca do pierwszej ligi DC, co samo w sobie jest sporym zaskoczeniem. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że scenarzysta, który zrewolucjonizował postać Batmana w XXI wieku, znów stanie za sterami mrocznego uniwersum. Do najsłynniejszych komiksów Granta Morrisona należą takie tytułu, jak: All-Star Superman (2005–2008, DC Comics), Batman / Batman & Robin / Batman Inc. (2006–2013, DC Comics), The Invisibles (1994–2000, Vertigo), Doom Patrol (1989–1993, DC Comics). Autor tworzył też dla Marvela, m.in. takie tytuły jak: New X-Men (2001–2004, Marvel Comics).