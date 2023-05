Kathleen Kennedy: nowe części Gwiezdnych wojen mają być jak filmy z Bondem. To ma być wielkie wydarzenie

W wywiadzie dla Empire, prezes Lucasfilm, Kathleen Kennedy wypowiedziała ważną deklarację, która powinna uspokoić fanów. Z jej słów wynika, że kierowana przez nią firma stawia na wysoką jakość i filmy kinowe mają priorytet. Kennedy zdradziła, że zainspirowało ją postępowanie twórców filmów o Jamesie Bondzie.

Zobaczcie, jak to jest z filmami o Jamesie Bondzie. Nowa produkcja ukazuje się, co trzy albo cztery lata. Nie ma ciśnienia, żeby przygotowywać nowy film co roku. Myślę, że tak powinno dziać się również w przypadku Gwiezdnych wojen. To muszą być prawdziwe wydarzenia. Za każdy film zabierzemy się wtedy, gdy nadejdzie na to czas. A do kin trafią wtedy, gdy zostaną odpowiednio przygotowane.