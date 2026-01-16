Kathleen Kennedy, na pożegnanie, ujawniła na jakim etapie są filmy ze świata Gwiezdnych wojen, o których plotkowano od dawna

O tych filmach mówi się od lat. Czy nowe kierownictwo zdecyduje się dać zielone światło na realizację któregoś z tych projektów?

Odchodząca z Lucasfilmu Kathleen Kennedy postanowiła na finiszu swojej wieloletniej przygody z Gwiezdnymi wojnami uchylić rąbka tajemnicy. W rozmowie z Deadline producentka po raz pierwszy tak otwarcie opowiedziała, na jakim etapie znajdują się filmowe projekty, o których od lat krążą plotki – często bez realnych efektów. Co dalej z filmami ze świata Gwiezdnych wojen? Najbardziej niepewna pozostaje sytuacja filmu Jamesa Mangolda, pisanego wspólnie z Beau Willimonem (Andor). Kennedy określiła scenariusz jako „niesamowity” i „przełamujący schematy”, ale potwierdziła, że projekt jest obecnie wstrzymany i znalazł się na dalszym planie strategicznych planów studia. Przypomnijmy, że fabuła miała przenieść nas do czasów Starej Republiki.

Projekt Taiki Waititiego, czyli samodzielna historia w odległym fragmencie galaktyki, niezwiązana bezpośrednio z sagą Skywalkerów, ma ukończony scenariusz, określony jako „zabawny i świetny”. Film pozostaje formalnie żywy, jednak decyzja o jego realizacji trafi już do nowego kierownictwa. Film Donalda Glovera, rozwijający postać Lando Calrissiana w pełnometrażowej, przygodowej formule, również posiada gotowy scenariusz. Produkcja jest na etapie kreatywnego zawieszenia i – podobnie jak projekt Waititiego – czeka na zielone światło.

Najdalej posunięty jest film Simona Kinberga, planowany jako pierwsza część nowej trylogii fabularnej, osadzonej wiele lat po sequelach. Kinberg dostarczył obszerny treatment i pracuje nad pełnym scenariuszem. Projekt jest aktywnie rozwijany i ma poparcie Dave’a Filoniego. Projekt ten jednak będzie realizowany w latach 30. XXI wieku. Co ciekawe, były też prowadzone rozmowy z Davidem Fincherem idotyczyły mroczniejszego, autorskiego filmu w uniwersum, ale zatrzymały się na etapie koncepcyjnym. Podobnie wyglądały wstępne spotkania z Alexem Garlandem. Kennedy nie wspomniała o filmie o Rey, ani filmie Patty Jenkins o Rogue Squadron, ani o tym, że projekt Stevena Soderbergha o Benie Solo został definitywnie anulowany. Jej słowa jasno pokazują, że Gwiezdne wojny przez lata balansowały między ambicją a ostrożnością – i dopiero nowa era Lucasfilmu zdecyduje, które z tych pomysłów naprawdę ujrzą światło dzienne. Na tym tle tymi realnymi filmowymi projektami pozostają obecnie The Mandalorian & Grogu, rozwijający kinową kontynuację serialowego hitu Disney+, oraz Star Wars: Starfighter, czyli samodzielna historia osadzona w nowej erze galaktycznego konfliktu.

