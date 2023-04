Kate Winslet w miniserialu The Regime. Zobaczcie zwiastun nowej produkcji Max

Wraz z ogłoszeniem zmiany nazwy na Max, HBO ogłosiło kolejny serial dołączający do biblioteki streamera. Mowa o The Regime z Kate Winslet w jednej z głównych ról. Na ekranie partnerować jej będą Hugh Grant i Matthias Schoenaerts. W sieci pojawił się właśnie zwiastun tej produkcji. Zobaczcie pierwszy zwiastun.

Kate Winslet w miniserialu The Regime

Serial The Regime to obraz nowoczesnego europejskiego reżimu. Poznamy roczny wycinek z jego bytu i wydarzenia prowadzące do rozsadzenia go od środka i upadku. Twórcą miniserialu jest Will Tracy, będący jednym ze scenarzystów Sukcesji. Reżyserią zajął się Stephen Frears, twórca znakomitego serialu Skandal w angielskim stylu. Premiera The Regime planowana jest na 2024 rok.