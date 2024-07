Kapitan Ameryka 4 wróci do korzeni serii. Potwierdzono powiązania z Eternals

Na swoim panelu na San Diego Comic-Con Marvel skupił się nie tylko na wielkim ogłoszeniu powrotu Roberta Downeya Jr. do MCU w zupełnie nowej roli, ale także zaprezentował pierwszy zwiastun Fantastycznej Czwórki i nowe informacje o Kapitanie Ameryce: Nowy wspaniały świat. Według słów Kevina Feigiego, prezesa Marvel Studios, nowe przygody Sama Wilsona mają wrócić do korzeni serii. Film został wyprodukowany z myślą, aby powróciły wszystkie najważniejsze aspekty Kapitana Ameryka: Zimowego żołnierza z 2014 roku. Chociaż nie zdradzono żadnych szczegółów, to pierwszy zwiastun, który niedawno doczekał się poprawionej wersji, sugerował, że otrzymamy mieszaninę typowego wybuchowego blockbustera z thrillerem politycznym.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – ujawniono rolę Giancarlo Esposito i powiązania z Eternals

Marvel zdradził również rolę Giancarlo Esposito, czyli postać dodaną do Kapitana Ameryki 4 w niedawno przeprowadzonych dokrętkach. Aktor wcieli się w złoczyńcę znanego jako Sidewinder, czyli Setha Voelkera. Jest on założycielem i liderem Serpent Society, organizacji zrzeszającej przestępców i najemników, którzy ukrywają swoje tożsamości pod kostiumami ze wzorem węża. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że członkowie tej grupy pojawią się w filmie, ale dopiero niedawno studio zdecydowało się włączyć do filmu ich przywódcę.