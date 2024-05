Kapitan Ameryka 4 przypomni fanom o Eternals. Marvel połączył oba filmy

Czwarta część Kapitana Ameryki będzie pierwszą produkcją z MCU, która nawiąże do wydarzeń z Eternals.

Jednym z największych zarzutów fanów wobec czwartej i piątej fazy uniwersum Marvela było pominięcie wydarzeń z Eternals. W końcu niecodziennie z planety zaczyna wyrastać wielka istota, która miał zniszczyć Ziemię. Specyficzne „narodziny” zostały powstrzymane przez najstarszą grupę superbohaterów, ale dziwnym trafem żadna kolejna produkcja z MCU nigdy do tego nie nawiązała. Ma to zmienić Kapitan Ameryka 4, który wprowadzi do uniwersum nową substancję, która ma zostać wydobywana właśnie ze zgładzonego Celestiala.

Kapitan Ameryka 4 – film jako pierwszy nawiąże do wydarzeń z Eternals

W weekend Marvel zaprezentował nowe zdjęcie z Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, na którym po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć Sama Wilsona w nowym kostiumie superbohatera. Niedługo później scooper MyTimeToShineHello poinformował o nowej plotce, według której w MCU zostanie wprowadzone Adamantium. Niezniszczalna metaliczna substancja jest doskonale znana fanom Wolverine’a, którego kości zostały pokryte właśnie tym nieznanym wcześniej na Ziemi metalem.