Fantastyczna Czwórka z nowym tytułem. Wyciekł pierwszy zwiastun

Pierwszy zwiastun z Fantastycznej Czwórki wyciekł do sieci. Trzeba się jednak pośpieszyć, żeby go obejrzeć.

Na panelu Marvela na San Diego Comic-Con ogłoszono nie tylko nowości związane z dwiema kolejnymi częściami Avengersów, w tym z powrotem Roberta Downeya Jr. do MCU w zupełnie nowej roli, ale także skupiono się na przyszłorocznych produkcjach studia, w tym na Fantastycznej Czwórce. Marvel potwierdził, że akcja filmu rozgrywać się będzie w latach 60. ubiegłego wieku, gdzie zobaczymy retro futurystyczny świat. Tym samym otrzymaliśmy również zapewnienie, że produkcja ma miejsce w alternatywnym świecie.

Fantastyczna Czwórka – nowy tytuł i wyciek pierwszego zwiastuna

Studio ujawniło także nowy tytuł filmu, który brzmi The Fantastic Four: First Steps. Na scenie nie zabrakło głównej obsady Fantastycznej Czwórki, a więc Pedro Pascala, Vanessy Kirby, Josepha Quinna i Ebona Mossa-Bachracha. Ich wspólne zdjęcia zobaczycie poniżej.

